nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Рассрочка на два года от «Доброго» застройщика

26 сентября 2012, 12:52
С 17 сентября по 30 ноября 2012 года приобрести квартиру в жилом доме «Добрый» в микрорайоне Лесобаза города Тюмени можно по условиям «Доброй» рассрочки.

С 17 сентября по 30 ноября 2012 года приобрести квартиру в жилом доме «Добрый» в микрорайоне Лесобазы города Тюмени можно по условиям «Доброй» рассрочки.

Безусловно, выгодным предложением застройщика «Меридиан Констракшн», ключевым в деятельности которого является внимание к покупателю, стала сегодня покупка на условиях беспроцентной «Доброй» рассрочки: покупатель оплачивает первоначальный взнос в размере 490 тысяч рублей, а затем вносит остаток средств равными платежами в течение двух лет.

«Сумма ежемесячного платежа в этом случае получается вполне приемлемая, — комментирует руководитель отдела продаж компании Елена Третникова. — По нашим подсчетам, при покупке квартиры стоимостью 1450 тысяч рублей с использованием средств материнского капитала (к нам за квартирой часто приходят молодые семьи) ежемесячный платеж составит около 27 тысяч рублей. При этом вы платите за свое собственное жилье, без процентов, и всего в течение двух лет», — отмечает представитель застройщика.

Стоит также отметить, что цена квартиры фиксируется в момент оформления договора и остается неизменной до конца действия рассрочки.

Квартиры в жилом доме «Добрый» можно приобрести не только за наличные средства, или воспользоваться новым предложением — «Доброй рассрочкой». При оплате можно использовать средства, выделяемые в рамках национального проекта «Жилье», использовать средства материнского капитала или воспользоваться ипотечным кредитом банков-партнеров, среди которых ВТБ24, Сбербанк. Запсибкомбанк.

Напомним, к строительству жилого дома «Добрый» на Лесобазе компания «Меридиан Констракшн» приступила в начале июля 2012 года. 16-этажный кирпично-монолитный дом удобно расположен в центре района, рядом с объектами социальной инфраструктуры — школой и детскими садами, поликлиникой и спортивно-оздоровительным центром. Для многих покупателей квартир в этом доме преимуществом является и расположение жилого дома «Добрый» в 100 метрах от храма им. Преподобного Серафима Саровского. В доме представлен ассортимент однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью от 26 до 52 квадратных метров с продуманными, функциональными планировочными решениями. «Добрая» рассрочка действительна при покупке квартиры в период с 17 сентября по 30 ноября 2012 года.

Всю интересующую информацию об условиях покупки и квартирах в жилом доме «Добрый» можно получить на сайте www.meridian72.ru, в офисе компании на ул. Советской, 51/1 или по тел. 52-92-52. Проектная декларация размещена здесь.

На правах рекламы

#Новости#Финансовые услуги#Ветхое жилье#Меридиан констракшн#Лесобаза#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25