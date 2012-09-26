Рассрочка на два года от «Доброго» застройщика

С 17 сентября по 30 ноября 2012 года приобрести квартиру в жилом доме «Добрый» в микрорайоне Лесобазы города Тюмени можно по условиям «Доброй» рассрочки.
Безусловно, выгодным предложением застройщика «Меридиан Констракшн», ключевым в деятельности которого является внимание к покупателю, стала сегодня покупка на условиях беспроцентной «Доброй» рассрочки: покупатель оплачивает первоначальный взнос в размере 490 тысяч рублей, а затем вносит остаток средств равными платежами в течение двух лет.
«Сумма ежемесячного платежа в этом случае получается вполне приемлемая, — комментирует руководитель отдела продаж компании Елена Третникова. — По нашим подсчетам, при покупке квартиры стоимостью 1450 тысяч рублей с использованием средств материнского капитала (к нам за квартирой часто приходят молодые семьи) ежемесячный платеж составит около 27 тысяч рублей. При этом вы платите за свое собственное жилье, без процентов, и всего в течение двух лет», — отмечает представитель застройщика.
Стоит также отметить, что цена квартиры фиксируется в момент оформления договора и остается неизменной до конца действия рассрочки.
Квартиры в жилом доме «Добрый» можно приобрести не только за наличные средства, или воспользоваться новым предложением — «Доброй рассрочкой». При оплате можно использовать средства, выделяемые в рамках национального проекта «Жилье», использовать средства материнского капитала или воспользоваться ипотечным кредитом банков-партнеров, среди которых ВТБ24, Сбербанк. Запсибкомбанк.
Напомним, к строительству жилого дома «Добрый» на Лесобазе компания «Меридиан Констракшн» приступила в начале июля 2012 года. 16-этажный кирпично-монолитный дом удобно расположен в центре района, рядом с объектами социальной инфраструктуры — школой и детскими садами, поликлиникой и спортивно-оздоровительным центром. Для многих покупателей квартир в этом доме преимуществом является и расположение жилого дома «Добрый» в 100 метрах от храма им. Преподобного Серафима Саровского. В доме представлен ассортимент однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью от 26 до 52 квадратных метров с продуманными, функциональными планировочными решениями. «Добрая» рассрочка действительна при покупке квартиры в период с 17 сентября по 30 ноября 2012 года.
Всю интересующую информацию об условиях покупки и квартирах в жилом доме «Добрый» можно получить на сайте www.meridian72.ru, в офисе компании на ул. Советской, 51/1 или по тел. 52-92-52. Проектная декларация размещена здесь.
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