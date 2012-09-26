Рассрочка на два года от «Доброго» застройщика

Напомним, к строительству жилого дома «Добрый» на Лесобазе компания «Меридиан Констракшн» приступила в начале июля 2012 года. 16-этажный кирпично-монолитный дом удобно расположен в центре района, рядом с объектами социальной инфраструктуры — школой и детскими садами, поликлиникой и спортивно-оздоровительным центром. Для многих покупателей квартир в этом доме преимуществом является и расположение жилого дома «Добрый» в 100 метрах от храма им. Преподобного Серафима Саровского. В доме представлен ассортимент однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью от 26 до 52 квадратных метров с продуманными, функциональными планировочными решениями. «Добрая» рассрочка действительна при покупке квартиры в период с 17 сентября по 30 ноября 2012 года.