Господдержка – реальный шанс улучшить жилищные условия

Проблема детей-сирот стоит на особом контроле. Напомним, эта программа сделала большой шаг в последние пару лет. Дети активнее стали получать жилье. В текущем году на приобретение квартир для этой категории населения выделено более 500 млн рублей. На 1 сентября приобретено 232 жилых помещения для нуждающихся граждан, предоставлено 119 помещений. Но главная проблема в том, что зачастую дети-сироты – неблагополучный контингент людей, считает Евгений Заболотный, поэтому общество нужно избавлять от такого пласта граждан. «В области 4,5 тысячи детей-сирот, право на жилье наступило в этом году у 1,5 тысяч детей. Я бы с радостью закрыл эту проблему, выдав 1,5 тысячи квартир, но, к сожалению, количество детей-сирот ежегодно меняется не в сторону уменьшения», - отметил заместитель главы региона.