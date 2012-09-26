Господдержка – реальный шанс улучшить жилищные условия

Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме журналистов заявил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Он уточнил, что врачи, учителя и социальные работники, согласно программе «Обеспечение жильем бюджетников», стартовавшей в прошлом году активно улучшают свои условия жизни. В списке 2012 года 792 работника – 602 – из Тюмени и 190 – из Тобольска. На 24 сентября 693 из них уже воспользовались предоставленными выплатами и займами. Из них 539 тюменцев и 154 жителя Тобольска. Также приобретаются квартиры для специалистов на селе. «С начала реализации этой программы более 1,5 тысяч работников бюджетной сферы улучшили свои жилищные условия – получили безвозвратную субсидию и воспользовались займом Областного Фонда жилищного строительства под 1%», - проинформировал замгубернатора.
По его словам, в 2012 году также изъявили желание участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей» 5 132 семьи. «Предусмотренный в этом году объем софинансирования позволит обеспечить поддержкой 2 888 семей», - уточнил он.
«Продолжается также обеспечение жильем наших ветеранов, - продолжил Евгений Заболотный, - В этом году на эти цели выделено более 300 млн рублей». За 8 месяцев года улучшили свои жилищные условия 273 ветерана ВОВ. На 1 сентября в области остается обеспечить 286 ветеранов. Из них 147 человек получат выплаты, а на обеспечение еще 139 человек необходимо выделение дополнительных средств в размере 174 млн 389,4 тысяч рублей.
Проблема детей-сирот стоит на особом контроле. Напомним, эта программа сделала большой шаг в последние пару лет. Дети активнее стали получать жилье. В текущем году на приобретение квартир для этой категории населения выделено более 500 млн рублей. На 1 сентября приобретено 232 жилых помещения для нуждающихся граждан, предоставлено 119 помещений. Но главная проблема в том, что зачастую дети-сироты – неблагополучный контингент людей, считает Евгений Заболотный, поэтому общество нужно избавлять от такого пласта граждан. «В области 4,5 тысячи детей-сирот, право на жилье наступило в этом году у 1,5 тысяч детей. Я бы с радостью закрыл эту проблему, выдав 1,5 тысячи квартир, но, к сожалению, количество детей-сирот ежегодно меняется не в сторону уменьшения», - отметил заместитель главы региона.