За долги перед кредитным учреждением у жителя Тюмени арестовали землю

Владелец земли взял кредит в банке на развитие собственного дела в сумме более 15 млн рублей, но бизнес не удался. В результате банк обратился в суд об обращении взыскания в счёт погашения долга на земельный участок, имеющийся в пользовании заёмщика, определив способ продажи имущества с публичных торгов и установив начальную цену земельного участка в сумме более 47 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.