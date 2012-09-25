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За долги перед кредитным учреждением у жителя Тюмени арестовали землю

25 сентября 2012, 11:36
Судебные приставы Тюменского районного отдела арестовали землю общей площадью 570000 квадратных метров, исполнив требования документа, выданного судом.

Владелец земли взял кредит в банке на развитие собственного дела в сумме более 15 млн рублей, но бизнес не удался. В результате банк обратился в суд об обращении взыскания в счёт погашения долга на земельный участок, имеющийся в пользовании заёмщика, определив способ продажи имущества с публичных торгов и установив начальную цену земельного участка в сумме более 47 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

В ближайшее время земельный участок будет выставлен на торги.

Напомним, в Тюменской области реализация имущества, арестованного судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, осуществляется Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области (Росимуществом) и отобранными им на конкурсной основе специализированными организациями - «ООО Механик» и ООО «Авторемонт».

Получить информацию об арестованном имуществе, находящемся на реализации можно на сайте Управления в разделе «Информационные системы» (www.r72.fssprus.ru) и на официальном сайте Росимущества (www.rosim.ru).

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