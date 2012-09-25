Генеральный план города Тюмени - утвердить

Генеральный план города Тюмени будет утвержден на ближайшем заседании городского парламента. Такое решение приняли на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям 21 сентября 2012 года. При этом изменения в документе будут и в дальнейшем, поскольку город активно растет.
«Впервые мы начали говорить о Генеральном плане в 1999 году. В течение работы Думы пятого созыва мы оттачивали его, работали с проектировщиками, обсуждали предложения жителей города, вели переговоры со строителями, архитекторами. Была проведена большая работа, своеобразным итогом которой стало сегодняшнее заседание комиссии. Мы рекомендуем городской Думе утвердить «Генеральный план городского округа город Тюмень». Если говорить о том, что даст утверждение Генерального плана Тюмени жителям города, то это, прежде всего, обеспечение достойной, комфортной жизни (хорошие дороги, развязки, мосты, освещение, доступность к объектам социального назначения и т.д.)», прокомментировал председатель комиссии Игорь Самкаев.
Напомним, в конце прошлого года состоялись публичные слушания по проекту Генплана города Тюмени. Жители активно участвовали в работе – задавали вопросы, оставляли письменные замечания. По информации директора департамента градостроительной политики Олега Ковтуна, поступило 688 предложений и замечаний, 78% из них в новом документе учтено.
Вопросов у присутствующих тема не вызвала. Только представитель «Тюменской домостроительной компании» поинтересовался, почему в новый проект документа не внесены изменения относительно участка в 215 га в районе деревни Патрушева, осваиваемого «ТДСК». По его словам, застройщиком были подготовлены предложения о внесении изменений в документ, и разработчик Генплана ООО «Град» с ними согласился. Сейчас же этот вопрос выпал из повестки. Олег Ковтун пояснил, что по участку «ТДСК» была проведена согласительная комиссия с участием представителей правительства области и городской администрации. Их решением было – оставить участок в той же редакции Генплана, которая действует сейчас. «Ответом не удовлетворен», - заключил представитель «ТДСК».
После принятия Генплана чиновники будут дорабатывать Правила застройки и землепользования города. Будут вноситься соответствующие корректировки и непосредственно в Генеральный план. «Надеюсь, что в следующем году мы завершим эту работу. Город – это живой организм, который постоянно меняется. Но Генплан – это та основа, от которой можно двигаться вперед», - уточнил Самкаев.
Депутат сообщил также, что границы города Тюмени будут расширены. Комарово, Ожогина, Антипино, населенные пункты по направлению к Верхнему бору уже входят в городской округ. «Мы не можем сказать, в какую сторону увеличивается город – он растет по всему периметру», - уточнил председатель комиссии.
Ознакомиться с действующим планом города можно на сайте городской администрации http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/generalplangoroda