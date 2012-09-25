Генеральный план города Тюмени - утвердить

Вопросов у присутствующих тема не вызвала. Только представитель «Тюменской домостроительной компании» поинтересовался, почему в новый проект документа не внесены изменения относительно участка в 215 га в районе деревни Патрушева, осваиваемого «ТДСК». По его словам, застройщиком были подготовлены предложения о внесении изменений в документ, и разработчик Генплана ООО «Град» с ними согласился. Сейчас же этот вопрос выпал из повестки. Олег Ковтун пояснил, что по участку «ТДСК» была проведена согласительная комиссия с участием представителей правительства области и городской администрации. Их решением было – оставить участок в той же редакции Генплана, которая действует сейчас. «Ответом не удовлетворен», - заключил представитель «ТДСК».