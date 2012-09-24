Судьбы трех долгостроев под контролем прокуратуры

Напомним, задача, поставленная перед органами исполнительной власти субъектов РФ, поставленная президентом России, - решить проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве жилья, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, до конца 2012 года. Над этим и работают местные власти. На совещании в прокуратуре Тюменской области были заслушаны представители трех застройщиков, объекты которых имеют проблемы в этом плане: ООО «Зодчие», ЖСК «Центр-Елизарова», ОАО «НПО «Нефтепромаш».