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Судьбы трех долгостроев под контролем прокуратуры

24 сентября 2012, 15:13
Деятельность застройщиков, не выполнивших обязательства перед сроки, под контролем областной прокуратуры. На последнем заседании заслушивались доклады об объектах, расположенных по улицам Шиллера-50 лет ВЛКСМ, Елизарова и Олимпийской, 42 в Тюмени.

Деятельность застройщиков, не выполнивших обязательства по строительству многоэтажных домов в согласованные с дольщиками сроки, под контролем областной прокуратуры. На последнем заседании заслушивались доклады об объектах, расположенных по улицам Шиллера-50 лет ВЛКСМ, Елизарова и Олимпийской, 42 в Тюмени.

Напомним, задача, поставленная перед органами исполнительной власти субъектов РФ, поставленная президентом России, - решить проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве жилья, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, до конца 2012 года. Над этим и работают местные власти. На совещании в прокуратуре Тюменской области были заслушаны представители трех застройщиков, объекты которых имеют проблемы в этом плане: ООО «Зодчие», ЖСК «Центр-Елизарова», ОАО «НПО «Нефтепромаш».

Представитель ООО «Зодчие» сообщил о планах организации осуществлять поэтапную сдачу многоквартирного дома по ул. Шиллера-50 лет ВЛКСМ: две секции - до конца 2012 года, а две другие – в 2013 года, сообщае облпрокуратура.

А председатель ЖСК «Центр-Елизарова» (бывший объект «НТЦ») назвал дату проведения общего собрания участников строительства многоквартирного дома по улице Елизарова (27 сентября 2012 г.), на котором гражданам будет предложено рассмотреть вопрос о продаже объекта незавершенного строительства ЗАО «Завод ЖБИ-3» для завершения его строительства.

В связи с тем, что ОАО «НПО «Нефтепроммаш» не принимает комплекса мер для возобновления строительства многоквартирного дома по ул. Олимпийская, 42, прокуратура Ленинского округа г. Тюмени объявила официальное предостережение гендиректору «Нефтепроммаш» о недопустимости нарушений законодательства об участии в долевом строительстве.

На совещании поставлен вопрос о личной ответственности руководителей строительных фирм за принятые перед дольщиками обязательства и отмечена необходимость дальнейшей совместной работы прокуратуры и правительства области на данном направлении. Деятельность указанных застройщиков остается на контроле. Работа по заслушиванию в прокуратуре области руководителей наиболее проблемных организаций-застройщиков будет продолжена.

#Новости#Зодчие#Долгострои#Дольщики#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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