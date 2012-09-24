Оказывая «услуги по операциям с недвижимостью», похитили у граждан более 12 млн рублей

Аферистки показывали клиентам изображения земельных участков и, если участок нравился, то предлагали услуги по сбору и предоставлению документов в департамент имущественных отношений Тюменской области для участия в земельных аукционах, а также сопровождение заключения договоров аренды земли. Стоимость услуг варьировалась от 100 тысяч до 3 млн рублей и зависела от количества оформляемых земельных участков и их месторасположения. При этом мошенницы поясняли своим клиентам, что часть денежных средств, якобы, будет передана сотрудникам департамента за обеспечение побед в земельных аукционах и оформление документов на землю. Полученные от граждан денежные средства Райхерт, Ровкина и Чернова похищали.