Оказывая «услуги по операциям с недвижимостью», похитили у граждан более 12 млн рублей

Три мошенницы-риэлторы продавали людям лишь картинки, похищая деньги. Всего за 2009-2010 годы они похитили более 12 млн рублей, 11 из них судом с обвиняемых взыскано в пользу потерпевших.
Как установлено судом, предпринимательница Татьяна Райхерт, а также жительница Тюменского района Елена Чернова занимались оказанием услуг по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе и земли. В 2009 году каждая решила использовать свой опыт работы для хищения денег у граждан, желавших приобрести в аренду землю под жилищное строительство в Тюмени и Тюменском районе. При этом Райхерт к реализации своих преступных намерений привлекла руководительницу юридической фирмы ООО «Решение» Татьяну Ровкину, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Аферистки показывали клиентам изображения земельных участков и, если участок нравился, то предлагали услуги по сбору и предоставлению документов в департамент имущественных отношений Тюменской области для участия в земельных аукционах, а также сопровождение заключения договоров аренды земли. Стоимость услуг варьировалась от 100 тысяч до 3 млн рублей и зависела от количества оформляемых земельных участков и их месторасположения. При этом мошенницы поясняли своим клиентам, что часть денежных средств, якобы, будет передана сотрудникам департамента за обеспечение побед в земельных аукционах и оформление документов на землю. Полученные от граждан денежные средства Райхерт, Ровкина и Чернова похищали.
В 2009-2010 гг. от действий Черновой пострадал 41 человек, а от Райхерт и Ровкиной – 8. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 12 млн рублей.
Суд признал Елену Чернову виновной по чч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба) и приговорил ее к 5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Татьяна Райхерт и Татьяна Ровкина осуждены по чч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 160 тысяч рублей каждая.
Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших причиненный ущерб в общей сумме свыше 11 млн рублей (ущерб в остальной части возмещен ими добровольно).