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На участке под ИЖС – и дом, и работа

21 сентября 2012, 10:03
Земельный участок тюменка использовала не по назначению – на нем она разместила сварочный, механический и заготовительный цеха, заготовительный участок и выставочный зал ООО «Феррум-Эксклюзив». Фирму прикрыла прокуратура.

Земельный участок тюменка использовала не по назначению – на нем она разместила сварочный, механический и заготовительный цеха, заготовительный участок и выставочный зал ООО «Феррум-Эксклюзив». Фирму прикрыла прокуратура.

Прокуратура Тюменского района с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора Тюменской области, ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии», отдела муниципального контроля управления земельных ресурсов администрации Тюменского района провела проверку соблюдения требований земельного и природоохранного законодательства при осуществлении деятельности ООО «Ферум-Эксклюзив» по производству металлоизделий.

Оказалось, что жительница деревни Патрушева на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, рядом со своим домом разместила сварочный, механический и заготовительный цеха, заготовительный участок и выставочный зал ООО «Феррум-Эксклюзив», директором которого она является. Такая деятельность нарушает права и законные интересы граждан, в том числе влияет на благоприятную окружающую среду.

В отношении женщины возбуждено административное дело по ст. 8.8 КоАП РФ (использование земель не по целевому назначению). Штраф тюменке, по результатам рассмотрения дела тюменским Росреестром, составит 1 тысячу рублей, сообщает областная прокуратура.

Кроме того, прокуратура района обратилась в Тюменский районный суд с иском о запрете деятельности ООО «Феррум-Эксклюзив» по производству металлоизделий на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Иск удовлетворен. Коммерческая фирма прекратила свою деятельность.

#Новости#Патрушева д.#Земельные участки#Тюменский росреестр#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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