На участке под ИЖС – и дом, и работа

Оказалось, что жительница деревни Патрушева на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, рядом со своим домом разместила сварочный, механический и заготовительный цеха, заготовительный участок и выставочный зал ООО «Феррум-Эксклюзив», директором которого она является. Такая деятельность нарушает права и законные интересы граждан, в том числе влияет на благоприятную окружающую среду.