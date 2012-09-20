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Дома «Ямальского» микрорайона будут похожи на северное сияние

20 сентября 2012, 12:02
Шесть панельных многоэтажек будут готовы к заселению в микрорайоне «Ямальский» в первом полугодии 2013 года. Сейчас в них ведутся работы по завершению внутренней отделки.

Шесть панельных многоэтажек будут готовы к заселению в микрорайоне «Ямальский» в первом полугодии 2013 года. Сейчас в них ведутся работы по завершению внутренней отделки.

Новоселами станут ямальские пенсионеры - участники программы Фонда жилищного строительства ЯНАО «Переселение жителей Ямала из районов Крайнего Севера». Напомним, микрорайон возводится за счет бюджетных средств ЯНАО, в том числе средств ОАО «Газпром», при поддержке «Фонда жилищного строительства ЯНАО».

Дома в микрорайоне «Ямальский» будут не только комфортными, но и потрясающе красивыми. Их фасады будут переливаться сразу 36-тью различными цветами и оттенками, имитирующими волшебство и красоту северного сияния. Бригады маляров уже приступили к покраске шести домов и примерно в конце сентября – начале октября здания приобретут законченный вид.

Всего в микрорайоне возводится 14 многоквартирных домов общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. Завершить проект планируется в 2013 году. На сегодняшний день число пенсионеров, зарегистрированных в качестве участников программы переселения, составляет порядка 2,7 тысяч человек.

Фото из архива от 24 июля 2012 года.

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