Дома «Ямальского» микрорайона будут похожи на северное сияние

Дома в микрорайоне «Ямальский» будут не только комфортными, но и потрясающе красивыми. Их фасады будут переливаться сразу 36-тью различными цветами и оттенками, имитирующими волшебство и красоту северного сияния. Бригады маляров уже приступили к покраске шести домов и примерно в конце сентября – начале октября здания приобретут законченный вид.