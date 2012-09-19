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По каждому долгострою проработана схема его завершения

19 сентября 2012, 10:21
Скоро Тюмень избавится от долгостроев. Сложный вопрос на контроле у местных властей. Ход работ проанализировали 17 сентября на заседании межведомственной комиссии.

«На сегодняшний день введено в эксплуатацию 19 домов, - напомнил замгубернатора, - более 1200 человек, участвовавших в долевом строительстве жилья, получили свои квартиры». Добиться такого результата, по его мнению, удалось благодаря кропотливой совместной работе регионального правительства, правоохранительных органов и самих дольщиков, передает его слова пресс-служба главы региона.

Сегодня работа продолжается, на контроле межведомственной комиссии еще остается чуть более 30 домов разной степени готовности, чтобы каждый дольщик получил свое жилье. Часть объектов уже находится в стадии завершения и будет обязательно достроена до конца года, на наиболее проблемные дома зашли проверенные застройщики, с дольщиками перезаключаются договора, уточняются сроки достройки каждого объекта.

«Надо, чтобы и дольщики отнеслись к этим вопросам с пониманием, вместе мы сможем быстрее решить возникающие вопросы», - уточнил Заболотный.

«Сегодня, когда по каждому из долгостроев отработана реальная схема их завершения, важно, чтобы дольщики консолидировали свои усилия и содействовали правительству в решении общей задачи по достройке жилых домов», - подытожил результаты совещания губернатор.

#Новости#Долгострои#Дольщики#Евгений Заболотный#Недвижимость#Женя#Общество
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