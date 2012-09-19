По каждому долгострою проработана схема его завершения

Сегодня работа продолжается, на контроле межведомственной комиссии еще остается чуть более 30 домов разной степени готовности, чтобы каждый дольщик получил свое жилье. Часть объектов уже находится в стадии завершения и будет обязательно достроена до конца года, на наиболее проблемные дома зашли проверенные застройщики, с дольщиками перезаключаются договора, уточняются сроки достройки каждого объекта.