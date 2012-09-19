Остеопаты в Тюмени – лечение без медикаментов

Остеопатия в Тюмени становится все более популярной, и это неудивительно. С помощью этой науки, можно вылечить широкий спектр заболеваний, восстановить естественный баланс в организме, поднять иммунитет и снять напряжение. Остеопаты в Тюмени лечат множество заболеваний с помощью чувствительных рук и глубоких знаний о работе всех систем человеческого тела, а также их взаимодействии.
Методы остеопатии вошли в медицину сравнительно недавно. Эта наука была основана врачом Эндрю Стиллом, более 130 лет назад. Иностранный врач считал тело человека единой системой, где каждый орган, а также системы органов находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Посредством этого, заболевание одного из органов влечет за собой целый ряд других заболеваний и общее ослабление организма.
Методы диагностики и лечения различных заболеваний с помощью рук, проникли в Россию недавно. Изначально, остеопаты начали появляться в Санкт-Петербурге, а затем в культурной столице был основан институт остеопатической медицины МАПО. В этот институт приезжают на обучение профессионалы из разных городов России, чтобы позже практиковать данный метод лечения в своей области. Срок обучения всем тонкостям остеопатии составляет четыре года, после чего врачу выдается диплом, и он может начинать практику.
Одним из дипломированных врачей-остеопатов, практикующих в Тюмени, является Иван Викторович Очеретин. Помимо отечественного образования – медицинского института Тюмени, а также института остеопатии в Санкт-Петербурге, Очеретин получил образование в Парижской школе остеопатии. Иван Викторович также получил звание «Доктора остеопатии Европы», присвоенное ему в Женеве. Иностранное образование значительно пополнило багаж знаний остеопата, позволив ему усовершенствовать технику и узнать новые методы лечения.
В настоящий момент существует несколько видов терапии, основанных на принципах остеопатии:
•Краниальная остеопатия. Этот метод лечения направлен на лечение центральной нервной системы. Цель данного типа остеопатии – расслабление различных структур мозга, а также восстановление циркуляции жидкостей и крови.
•Структурная остеопатия. Это работа с костями, соединениями, различными связками и мышцами тела. С помощью данного типа есть возможность устранить боли в спине, повысить физическую активность, и сделать организм более устойчивым к стрессам.
•Висцеральная остеопатия. Этот вид лечения подразумевает работу с внутренними органами. Помогает нормализовать пищеварение, работу мочеполовой системы, а также проблем с гинекологией.
Кроме основных направлений, существует также множество различных техник, основанных на принципах данной науки.
Иван Викторович Очеретин, опираясь на знания, полученные в процессе обучения в России и Франции, а также на значительный опыт и доскональное изучение всех систем человеческого тела, помогает пациентам с самыми различными заболеваниями.
Вот примерный список заболеваний, лечение которых осуществляется остеопатами:
•Болезни дыхательных путей – хронические бронхиты, аллергии, астма.
•Заболевания сердечно сосудистой системы – аритмия, гипертония и т.д.
•Заболевания печени и желчного пузыря.
•Заболевания почек и мочевого пузыря, воспаления, мочекаменная болезнь.
•Заболевания кишечника, спазмы.
•Расстройства нервной системы, неврозы.
•Депрессии.
Это далеко не полный список болезней, от которых можно исцелиться с помощью остеопатии.
Доктор Очеретин лечит также спортивные и производственные травмы, нарушения осанки, помогает во время беременности и в послеродовой период, восстанавливает естественный баланс и активизирует ресурсы организма пациента, направленные на исцеление.