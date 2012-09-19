Остеопаты в Тюмени – лечение без медикаментов

Методы диагностики и лечения различных заболеваний с помощью рук, проникли в Россию недавно. Изначально, остеопаты начали появляться в Санкт-Петербурге, а затем в культурной столице был основан институт остеопатической медицины МАПО. В этот институт приезжают на обучение профессионалы из разных городов России, чтобы позже практиковать данный метод лечения в своей области. Срок обучения всем тонкостям остеопатии составляет четыре года, после чего врачу выдается диплом, и он может начинать практику.