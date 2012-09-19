«Молодая семья» - от и до

Если вы считаете, что можете подходить под программу господдержки «Обеспечение жильем молодых семей», но не уверены в этом, или уже получили свидетельство и подбираете жилье, для вас – день открытых дверей.
22 сентября агентство недвижимости «Этажи» проводит День открытых дверей, посвященный соцпрограмме «Молодая семья».
Для участников программы, которые получили или ожидают получения свидетельств, риэлторы, юристы, страховые и ипотечные брокеры расскажут о подборе вторичного и первичного жилья согласно требованиям программы, расскажут о новостройках, банковских продуктах с учетом льгот для клиентов «Этажей» (снижение ставки на 0,5-1%, ускоренный срок рассмотрения заявок, отмена комиссии банков).
Также для участников программы с 11 до 12 часов состоится семинар «Как правильно купить жилье по «Молодой семье»?» Ипотечные брокеры расскажут о способах получения наиболее выгодного кредита, страховые брокеры - о том, как со скидкой застраховать ипотеку, а риэлторы познакомят с тонкостями выбора квартиры и с актуальными ценами на жилье в Тюмени. Встреча открытая - каждый гость может задавать любые вопросы специалистам.
Для тех, кто только собирается подавать документы на участие в программе, специалисты расскажут о пакете документов, о том, где какой документ получить. Для таких случаев в компании действует услуга, включающая в себя все этапы по формированию пакета документов для признания семьи участником программы. О стоимости и механизме услуги каждый может узнать, посетив семинар «Как стать участником программы «Молодая семья»?». Он пройдет с 14 до 15 ч. Здесь гостей будут ждать юристы и другие специалисты, которые помогут узнать, как стать участником программы с минимум нервов и хлопот. Вопросы от зала приветствуются.
День открытых дверей пройдет в субботу 22 сентября с 10 до 17 ч. в офисе «Этажей» по адресу Ленина, 38/1. Семинары будут проводиться на 7 этаже в конференц-зале.
С вопросами вы можете обратиться по телефону (3452) 51-22-22.
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