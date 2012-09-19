«Молодая семья» - от и до

Для тех, кто только собирается подавать документы на участие в программе, специалисты расскажут о пакете документов, о том, где какой документ получить. Для таких случаев в компании действует услуга, включающая в себя все этапы по формированию пакета документов для признания семьи участником программы. О стоимости и механизме услуги каждый может узнать, посетив семинар «Как стать участником программы «Молодая семья»?». Он пройдет с 14 до 15 ч. Здесь гостей будут ждать юристы и другие специалисты, которые помогут узнать, как стать участником программы с минимум нервов и хлопот. Вопросы от зала приветствуются.