Для молодых семей Тюмени проводят семинар

«Жилье молодым!» - так называется бесплатный семинар, на котором семьям расскажут о порядке социальных выплат на приобретение жилого дома, а также о тюменских новостройках.
На мероприятии начальник отдела по работе с молодыми семьями Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени Наталья Анатольевна Бояренцева расскажет об утверждении Положения «о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», а начальник коммерческого отдела строительной организации ООО «Меридиан Констракшн» Елена Васильевна Третникова – о приобретении жилья на первичном рынке Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.
Семинар пройдет на базе центра развития творчества детей и юношества «Грант» (ул. Профсоюзная, 52) 21 сентября в 17.00 часов. Проводится мероприятие центром «Дзержинец», при поддержке Департамента по спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени.
Записаться на семинар и получить необходимую информацию можно по телефону 8-904-495-67-56.
Фото с сайта svadby24.ru