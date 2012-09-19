Для молодых семей Тюмени проводят семинар

На мероприятии начальник отдела по работе с молодыми семьями Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени Наталья Анатольевна Бояренцева расскажет об утверждении Положения «о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», а начальник коммерческого отдела строительной организации ООО «Меридиан Констракшн» Елена Васильевна Третникова – о приобретении жилья на первичном рынке Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.