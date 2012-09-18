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Комплексная система видеонаблюдения: комфортно и безопасно

18 сентября 2012, 10:11
Безопасность – естественная потребность человека. Поэтому для дополнительного комфорта новоселов микрорайон «Европейский» оснащен комплексной системой видеонаблюдения.

Безопасность – естественная потребность человека. Поэтому для дополнительного комфорта новоселов микрорайон «Европейский» оснащен комплексной системой видеонаблюдения.

Сегодня в микрорайоне установлено 22 камеры высокой частотности: 7 купольных и 15 стационарных камер. В системе видеонаблюдения используются роботизированные цифровые камеры с функцией 10-кратного и 20-кратного оптического увеличения. Такое оборудование делает возможным качественную съёмку мелких деталей и обеспечивает высокую скорость управления углом обзора. Также система подходит для точного распознавания объектов при проведении последующего анализа, в частности, для идентификации людей или номерных знаков автомобилей.

Благодаря техническим характеристикам видеонаблюдения любой человек, находящийся на территории микрорайона, попадает одновременно в поле зрения как минимум 4 камер.

«В скором времени у жителей микрорайона появится доступ к трансляции изображений с видеокамер через сеть интернет. Родители, например, находясь дома, смогут наблюдать за играющими во дворе детьми, а автовладельцы - оперативно выяснить причину сработавшей сигнализации на машине», - комментирует руководитель проекта «Микрорайон «Европейский» Павел Мельников.

На данный момент камеры видеонаблюдения устанавливаются в подъездах и лифтах каждого дома, поэтому безопасность жителям «Европейского» обеспечена не только на территории микрорайона, но и внутри дома.

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