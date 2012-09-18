Комплексная система видеонаблюдения: комфортно и безопасно

Сегодня в микрорайоне установлено 22 камеры высокой частотности: 7 купольных и 15 стационарных камер. В системе видеонаблюдения используются роботизированные цифровые камеры с функцией 10-кратного и 20-кратного оптического увеличения. Такое оборудование делает возможным качественную съёмку мелких деталей и обеспечивает высокую скорость управления углом обзора. Также система подходит для точного распознавания объектов при проведении последующего анализа, в частности, для идентификации людей или номерных знаков автомобилей.