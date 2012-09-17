В многоэтажках Тюмени продолжатся ремонты

По информации депутата этого участка Михаила Илия, 11 из 21 многоквартирных жилых домов вошли в муниципальную программу ремонта. В домах по улицам Республики, 156, Одесская, 59, Мельникайте, 95-95а, Энергетиков, 30, Республики, 155 б запланирован капитальный ремонт кровель. В жилых домах по улицам Одесская, 51 и 57, Энергетиков, 30, Мельникайте, 95а, Республики, 155б, Рижская, 47 будет произведена замена внутридомовых инженерных коммуникаций. Все запланированные работы идут согласно графику.