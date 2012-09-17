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В многоэтажках Тюмени продолжатся ремонты

17 сентября 2012, 15:16
В текущем году продолжаются ремонты многоквартирных домов. В частности, 21 многоквартирный дом, находящийся на территории избирательного округа №12, будет отремонтирован в 2012 году.

Об этом сообщается сайт партии «Единая Россия» со ссылкой на ИА «Тюменская линия».

По информации депутата этого участка Михаила Илия, 11 из 21 многоквартирных жилых домов вошли в муниципальную программу ремонта. В домах по улицам Республики, 156, Одесская, 59, Мельникайте, 95-95а, Энергетиков, 30, Республики, 155 б запланирован капитальный ремонт кровель. В жилых домах по улицам Одесская, 51 и 57, Энергетиков, 30, Мельникайте, 95а, Республики, 155б, Рижская, 47 будет произведена замена внутридомовых инженерных коммуникаций. Все запланированные работы идут согласно графику.

В восьми домах избирательного округа летом произведена замена внутридомовых газовых инженерных сетей с истекшим сроком эксплуатации. Два жилых многоквартирных дома (по ул. Республики, 158 и 164) капитально ремонтируются за счет средств, выделяемых из федерального бюджета. В ходе ремонта предусмотрена замена инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, ремонт кровли и установка приборов учета.

По словам Михаила Илия, ремонтные работы начались в конце мая, но пока не везде закончены, поскольку на некоторых объектах сменились подрядчики.

Фото "Яндекс. Карты"

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