В многоэтажках Тюмени продолжатся ремонты

Об этом сообщается сайт партии «Единая Россия» со ссылкой на ИА «Тюменская линия».
По информации депутата этого участка Михаила Илия, 11 из 21 многоквартирных жилых домов вошли в муниципальную программу ремонта. В домах по улицам Республики, 156, Одесская, 59, Мельникайте, 95-95а, Энергетиков, 30, Республики, 155 б запланирован капитальный ремонт кровель. В жилых домах по улицам Одесская, 51 и 57, Энергетиков, 30, Мельникайте, 95а, Республики, 155б, Рижская, 47 будет произведена замена внутридомовых инженерных коммуникаций. Все запланированные работы идут согласно графику.
В восьми домах избирательного округа летом произведена замена внутридомовых газовых инженерных сетей с истекшим сроком эксплуатации. Два жилых многоквартирных дома (по ул. Республики, 158 и 164) капитально ремонтируются за счет средств, выделяемых из федерального бюджета. В ходе ремонта предусмотрена замена инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, ремонт кровли и установка приборов учета.
По словам Михаила Илия, ремонтные работы начались в конце мая, но пока не везде закончены, поскольку на некоторых объектах сменились подрядчики.
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