В комплекс «Тюменский» придет французский гостиничный оператор?

«Каркас здания полностью готов. Строители завершают работы по кладке стен. Кроме того за зданием уже снесли старые одноэтажные постройки – склады. Таким образом, подготавливается площадка для второй очереди - для здания которое будет примыкать к высотному», - рассказал руководитель отдела маркетинга ООО "Инвестиции" (входит в холдинг) Геннадий Сауков. По его словам, за места для парковки волноваться не стоит – она будет размещаться в цокольном, а также частично на втором и третьем этажах здания. Только в цоколе планируется 1 193 машиноместа, 278 – на втором этаже и 321 – на третьем, ну и, конечно же, на улице перед сами зданием тоже будут предусмотрено около 400 мест для машин.