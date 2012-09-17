В комплекс «Тюменский» придет французский гостиничный оператор?

Строящимся отелем в составе многофункционального комплекса «Тюменский» будет управлять французская компания Accor Group - оператор сетей гостиниц и ресторанов и имеет в собственности и управлении более 4000 отелей по всему миру.
Не так давно переговоры, на которых велось обсуждение подписания соглашения, состоялись между одним из крупнейших региональных холдингов «АРСИБ» холдинг групп» и французской компанией Accor Group, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Напомним, многофункциональный комплекс «Тюменский» располагается по улице Мельникайте, 116. Здесь существует торговый центр с одноименным названием, а также строится еще один корпус общей площадью более 180 тысяч квадратных метров. Здесь планируется паркинг, торговая галерея, многозальный кинотеатр, спортивный супермаркет, ледовый каток, бизнес-центр и гостиница. Открытие комплекса запланировано на конец 2013 года.
«Каркас здания полностью готов. Строители завершают работы по кладке стен. Кроме того за зданием уже снесли старые одноэтажные постройки – склады. Таким образом, подготавливается площадка для второй очереди - для здания которое будет примыкать к высотному», - рассказал руководитель отдела маркетинга ООО "Инвестиции" (входит в холдинг) Геннадий Сауков. По его словам, за места для парковки волноваться не стоит – она будет размещаться в цокольном, а также частично на втором и третьем этажах здания. Только в цоколе планируется 1 193 машиноместа, 278 – на втором этаже и 321 – на третьем, ну и, конечно же, на улице перед сами зданием тоже будут предусмотрено около 400 мест для машин.
Напомним, что весной 2013 года отроются двери отеля под одним из брендов Accor Group – Mercure. Отель расположится в многофункциональном комплексе «Максим», девелопером которого является также «АРСИБ» холдинг групп». Уже сегодня можно увидеть практически завершенное 15-этажное здание комплекса по улице Максима Горького, 42. Помимо отеля на 199 номеров под управлением французской сети, в комплексе можно будет найти более 80 магазинов торговой галереи, продуктовый супермаркет, 3 ресторана, которые будут доступны тюменцам и гостям города в первой половине 2013 года.