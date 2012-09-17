БТИ продлевает время работы

Теперь физические лица могут подать заявление на изготовление технического паспорта, технического плана на объекты жилого фонда с 8.30 до 19.00 без перерыва, в том числе и в субботу, воскресенье – выходной. Обслуживание юридических лиц осуществляется с 8.30 до 17.00 без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходные дни.
Изменение в режиме работы сделано специально для тех граждан, чей рабочий день длится до 18.00, и они не успевают заказать документы в рабочее время. Напомним, в Тюменском филиале можно заказать обследование объектов, составление технической документации (справки о состоянии зданий, стоимости объектов, изготовление технического паспорта и технического плана). Кроме того, Тюменский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» осуществляет расчет размера доли в объекте недвижимости, оценку всех видов собственности (рыночная, инвентаризационная и тд), получение разрешения на переустройство объектов, недвижимости, строительно-техническая экспертиза.
С учетом того, что на предприятии работают высококвалифицированные сотрудники, а также используется современное оборудование, работы по технической инвентаризации проводятся в кратчайшие сроки и с наилучшим качеством, сообщает пресс-служба Тюменского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».