nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

БТИ продлевает время работы

17 сентября 2012, 17:00
Тюменское БТИ изменило режим работы. Теперь подать заявление на изготовление технического паспорта, технического плана на объекты жилого фонда в удобное время.

Теперь физические лица могут подать заявление на изготовление технического паспорта, технического плана на объекты жилого фонда с 8.30 до 19.00 без перерыва, в том числе и в субботу, воскресенье – выходной. Обслуживание юридических лиц осуществляется с 8.30 до 17.00 без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходные дни.

Изменение в режиме работы сделано специально для тех граждан, чей рабочий день длится до 18.00, и они не успевают заказать документы в рабочее время. Напомним, в Тюменском филиале можно заказать обследование объектов, составление технической документации (справки о состоянии зданий, стоимости объектов, изготовление технического паспорта и технического плана). Кроме того, Тюменский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» осуществляет расчет размера доли в объекте недвижимости, оценку всех видов собственности (рыночная, инвентаризационная и тд), получение разрешения на переустройство объектов, недвижимости, строительно-техническая экспертиза.

С учетом того, что на предприятии работают высококвалифицированные сотрудники, а также используется современное оборудование, работы по технической инвентаризации проводятся в кратчайшие сроки и с наилучшим качеством, сообщает пресс-служба Тюменского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».

#Новости#БТИ#Документы на строительство#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25