БТИ продлевает время работы

Изменение в режиме работы сделано специально для тех граждан, чей рабочий день длится до 18.00, и они не успевают заказать документы в рабочее время. Напомним, в Тюменском филиале можно заказать обследование объектов, составление технической документации (справки о состоянии зданий, стоимости объектов, изготовление технического паспорта и технического плана). Кроме того, Тюменский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» осуществляет расчет размера доли в объекте недвижимости, оценку всех видов собственности (рыночная, инвентаризационная и тд), получение разрешения на переустройство объектов, недвижимости, строительно-техническая экспертиза.