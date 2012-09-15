Сокровища «Нового Мыса» нашли своего владельца

Акция с оригинальным концептом и ярким названием «Сокровища Нового Мыса» стартовала в апреле этого года, сразу после презентации нового проекта компании риэлторскому сообществу. Творческий подход к акции прослеживался и в оценке результатов — для получения главного приза — туристической путевки нужно было «собрать 150 монет» (одна монета равнялась одному квадратному метру, проданному в ЖК «Новый мыс»), для второго по значимости приза — планшетного компьютера Apple нужно было «собрать 100 монет».
Лидером продаж стала Марина Катаева, риэлтор РАН «Этажи», которая стала претендентом сразу на два приза — в ее «копилке сокровищ» оказалось 186 «монет».
«Риэлторы „Этажей“ часто становятся победителями наших акций, что неудивительно, — отметил первый заместитель генерального директора „Меридиан Констракшн“ Сергей Гусев, — в компании созданы все условия для развития профессионалов, с которыми приятно работать».
«Мне нравится компания „Меридиан Констракшн“ и ее продукт», — рассказала победительница акции Марина Катаева, которая за период акции продала шесть однокомнатных квартир в первой и второй очереди жилого комплекса «Новый Мыс». «Надежный застройщик, хорошие квартиры, возможность ипотечного кредитования, рассрочка от застройщика — продавать недвижимость „Меридиан Констракшн“ приятно и легко», — делится своими впечатлениями Марина. Сертификат на туристический вояж на сумму в 50 000 рублей Марина планирует использовать в ближайшее время, ну а стильный планшетник самой современной модификации, станетхорошим инструментом в ее ежедневной работе.
На правах рекламы