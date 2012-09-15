Сокровища «Нового Мыса» нашли своего владельца

«Мне нравится компания „Меридиан Констракшн“ и ее продукт», — рассказала победительница акции Марина Катаева, которая за период акции продала шесть однокомнатных квартир в первой и второй очереди жилого комплекса «Новый Мыс». «Надежный застройщик, хорошие квартиры, возможность ипотечного кредитования, рассрочка от застройщика — продавать недвижимость „Меридиан Констракшн“ приятно и легко», — делится своими впечатлениями Марина. Сертификат на туристический вояж на сумму в 50 000 рублей Марина планирует использовать в ближайшее время, ну а стильный планшетник самой современной модификации, станетхорошим инструментом в ее ежедневной работе.