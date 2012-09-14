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Условия программы «молодая семья» могут измениться – подобрать жилье станет сложнее?

14 сентября 2012, 11:00
Тюменские молодые семи уже получают свидетельства, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия. Пока условия программы не изменены, но тюменские риэлторы предполагают, что в будущем условия программы могут измениться.

Около 1,5 тысяч тюменских молодых семей уже получают свидетельства, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия. Пока условия программы не изменены, но тюменские риэлторы предполагают, что в будущем они могут измениться.

Эту тему обсудили специалисты рынка на круглом столе в редакции издания «Квартирный вопрос». Есть сведения – пока еще на уровне тревожных слухов – что изменятся требования к приобретаемому жилью: процент износа дома уменьшат с 25 до 20%, сообщила гендиректор агентства недвижимости «Недвижимость для Вас» Юлия Пантелеева. «Если это произойдет, то сузится круг поисков жилья, который и так не слишком широк», - прокомментировала руководитель одного из офисов компании «Адвекс» Ирина Семенова.

Пока рано переживать по этому вопросу, поскольку никаких изменений в программу пока не внесено, сообщили в Областном фонде развития строительства Тюменской области.

#Новости#Молодая семья#Господдержка#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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