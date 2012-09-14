Условия программы «молодая семья» могут измениться – подобрать жилье станет сложнее?

Эту тему обсудили специалисты рынка на круглом столе в редакции издания «Квартирный вопрос». Есть сведения – пока еще на уровне тревожных слухов – что изменятся требования к приобретаемому жилью: процент износа дома уменьшат с 25 до 20%, сообщила гендиректор агентства недвижимости «Недвижимость для Вас» Юлия Пантелеева. «Если это произойдет, то сузится круг поисков жилья, который и так не слишком широк», - прокомментировала руководитель одного из офисов компании «Адвекс» Ирина Семенова.