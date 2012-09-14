Дом «В Восточном-2» от компании «Меридиан Констракшн» — активно строим и продаем

«Мне сразу понравился этот дом, — рассказывает о причинах своего выбора покупатель Александр Качилов, — Он кирпичный, а, значит, в нем будет тепло и комфортно жить. Кроме того, район очень хороший. Уже сегодня есть вся необходимая инфраструктура, и, судя по динамике застройки Восточного-2, через год-два здесь будет еще удобней жить. Знаю, что планируется и строительство нового автомобильного моста по улице Монтажников — район станет одним из лучших в городе по уровню транспортной доступности».