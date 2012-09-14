Дом «В Восточном-2» от компании «Меридиан Констракшн» — активно строим и продаем

Кирпичный девятиэтажный дом «В Восточном-2» — в активной стадии строительства, работы по забивке свай уже завершены. Напомним, к реализации этого проекта компания «Меридиан Констракшн» приступила только в июле этого года.
«На сегодняшний день завершены работы по забивке свай, которые длились две недели, — комментирует руководитель проекта Сергей Лузгин. Строители приступили к заливке фундамента, следующий этап — устройство перекрытий цокольного этажа. Дом будет введен в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. Продажи квартир были открыты в июле 2012-го, и, стоит отметить, что интерес покупателей к проекту очень высок — подписано уже более десяти договоров на участие в долевом строительстве».
«Мне сразу понравился этот дом, — рассказывает о причинах своего выбора покупатель Александр Качилов, — Он кирпичный, а, значит, в нем будет тепло и комфортно жить. Кроме того, район очень хороший. Уже сегодня есть вся необходимая инфраструктура, и, судя по динамике застройки Восточного-2, через год-два здесь будет еще удобней жить. Знаю, что планируется и строительство нового автомобильного моста по улице Монтажников — район станет одним из лучших в городе по уровню транспортной доступности».
«В этом доме мы купили однокомнатную квартиру для сына, — делится приятной покупкой еще один клиент „Меридиан Констракшн“ Татьяна Очинарова. — Рассматривали много экономичных вариантов, в том числе и на вторичном рынке, но остановились на этом предложении „Меридиан Констракшн“ — и район удобен — сыну быстро можно добраться до работы, и квартира понравилась — с хорошей лоджией и функциональной планировкой. Сделку оформили быстро, без проблем, с помощью ипотеки Сбербанка».
Традиционно застройщик предлагает покупателям ряд финансовых решений для покупки — систему беспроцентной рассрочки до 15 месяцев и отсрочек платежа до 2 месяцев, ипотеку от банков-партнеров, а также в зачет стоимости жилья принимаются средства, выделенные по социальным программам в рамках национального проекта «Жилье» и материнский капитал. Всю информацию о строящемся доме «В Восточном-2» и вариантах приобретения квартир в нем можно узнать в офисе компании «Меридиан Констракшн» (ул. Советская, 51/1) и по телефону 52-92-52. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru.
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