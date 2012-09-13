Строительный сектор подталкивает к развитию другие отрасли экономики

Строительный сектор – один из важнейших сегментов экономики Тюменской области. Ему продолжает оказываться определенная господдержка, поскольку эта отрасль дает толчок к развитию других отраслей.
«Господдержка, направленная на стимулирование строительства неторговых объектов и приобретение производственного оборудования малыми и средними предприятиями в сочетании с подготовкой площадок для реализации проектов, может дать толчок процессу создания новых производств в муниципалитетах области»,- считает директор департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Вадим Шумков, передает его слова пресс-служба главы региона.
Напомним, тема развития малого и среднего бизнеса в Тюменской области обсуждалась на прошедшем 10 сентября заседании президиума регионального правительства.
Вадим Шумков рассказал, что с начала 2012 года государственную поддержку получили 637 субъектов в сфере предпринимательства, в предыдущем году - 858 (это в семь раз больше, чем в 2005 году).
Господдержка оказывается для возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, связанным с приобретением оборудования и строительством объектов производственного назначения, а также по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках. Кроме того, на гранты и субсидии могут рассчитывать начинающие предприниматели, а также МП и СП, производящие или реализующие товары, работы и услуги, предназначенные для экспорта. Предпринимателям могут быть субсидированы затраты на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства и приобретение оборудования через лизинг.