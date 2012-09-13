Строительный сектор подталкивает к развитию другие отрасли экономики

Господдержка оказывается для возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, связанным с приобретением оборудования и строительством объектов производственного назначения, а также по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках. Кроме того, на гранты и субсидии могут рассчитывать начинающие предприниматели, а также МП и СП, производящие или реализующие товары, работы и услуги, предназначенные для экспорта. Предпринимателям могут быть субсидированы затраты на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства и приобретение оборудования через лизинг.