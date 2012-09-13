С начала года в области введено в эксплуатацию 19 проблемных домов

Таков промежуточный итог работы межведомственной комиссии, созданной при региональном правительстве для содействия в решении проблем дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает пресс-служба ГУС ТО.
«С начала года работа была проведена на всех проблемных стройках, находящихся на контроле областного правительства, - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Евгений Заболотный. - Сейчас на ряде объектов ведутся строительные работы, оформляется необходимая документация, перезаключаются договоры с дольщиками, в которых четко прописаны даты завершения строительства и условия передачи квартир».
Часть завершенных долгостроев - самовольно эксплуатируемые дома, жильцы которых долгое время не могли оформить купленные квартиры в собственность, так как дома не были введены в эксплуатацию застройщиками. В их числе три дома ООО СФ «Сарет» по улице Минской, дом по ул. Рижская-Тульская (застройщик ООО «Стройтехторг») и другие.
Долгострои не были введены в эксплуатацию из-за отсутствия либо необходимой разрешительной документации (не оформлена должным образом земля, на которой велось строительство дома, были внесены в ходе строительства и не узаконены изменения в проектной документации и т.д.), либо средств на оплату технологического присоединения зданий к инженерным сетям. И оформление документации, и технологическое присоединение велось без дополнительных затрат со стороны дольщиков.
По каждому из них ситуацию приходилось анализировать и решать в индивидуальном порядке: была проведена кропотливая работа по восстановлению и оформлению документации. Ведь в некоторых «самостроях» люди жили не один год. За это время и законодательство претерпело изменения, и многие документы были просто утеряны.
Однако есть в списке и те объекты, которые пришлось завершать не только с точки зрения оформления необходимой документации. Четыре дома - по ул. Муравленко (застройщик ЗАО «ФЭНСИ»), по ул.Водников-Усиевича (застройщик ООО «Элиттранс»), по ул.Тихая-Просторная (застройщик ЗАО «Тюменский строитель») и по ул. Индустриальная (застройщик ОАО «Тюменская строительная компания») – благодаря консолидированным усилиям были достроены. На сегодняшний день они также введены в эксплуатацию.
Одновременно была оказана помощь дольщикам дома, не включенного в реестр «проблемных». Как выяснилось в ходе работы межведомственной комиссии, в «подвисшем» состоянии оказался объект, застройщик которого – ООО «Домостроительная компания Союз-2000» - в апреле этого года был признан арбитражным судом банкротом. Оперативное вмешательство и помощь со стороны комиссии позволили ввести дом в эксплуатацию.
Межведомственная комиссия продолжает свою работу.