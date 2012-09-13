С начала года в области введено в эксплуатацию 19 проблемных домов

По каждому из них ситуацию приходилось анализировать и решать в индивидуальном порядке: была проведена кропотливая работа по восстановлению и оформлению документации. Ведь в некоторых «самостроях» люди жили не один год. За это время и законодательство претерпело изменения, и многие документы были просто утеряны.