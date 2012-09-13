О жилищных правах детей-сирот – по телефону

14 и 17 сентября 2012 года с 14 до 18 часов в прокуратуре Ленинского округа Тюмени будет работать телефон «горячей линии» (8 3452-41-41-98) для приема сообщений о нарушениях жилищных прав лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.