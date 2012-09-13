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О жилищных правах детей-сирот – по телефону

13 сентября 2012, 09:54
Одной из задач областной прокуратуры является защита прав несовершеннолетних, детей-сирот и лиц из их числа, особенно в части разрешения жилищного вопроса. На эту тему ведомство проводит «горячую линию».

Одной из задач областной прокуратуры является защита прав несовершеннолетних, детей-сирот и лиц из их числа, особенно в части разрешения жилищного вопроса. На эту тему ведомство проводит «горячую линию».

14 и 17 сентября 2012 года с 14 до 18 часов в прокуратуре Ленинского округа Тюмени будет работать телефон «горячей линии» (8 3452-41-41-98) для приема сообщений о нарушениях жилищных прав лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

Помимо этого, сообщают в ведомстве, информацию о нарушения жилищных прав лиц указанной категории можно направить по почте (625023, г.Тюмень, ул. Котовского д. 65) или электронному адресу [email protected]

Все поступившие сообщения будут проверены, при наличии оснований – приняты необходимые меры реагирования.

Прокуратура тщательно изучает дела, проводит тщательные проверки каждого случая нарушения прав указанных лиц и принимаются реальные меры к восстановлению законности.

#Новости#Ветхое жилье#ВК Тюмень#Прокуратура Тюменской области#Дети-сироты#Недвижимость#Женя#Общество
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