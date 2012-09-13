Если земля принадлежит частникам, они и должны обеспечить ее сетями

Что касается земли сельскохозяйственного назначения, то сейчас около 70% ее в Тюменском районе находится в частных руках. При ликвидации сельхозпредприятий земли передали в коллективно-долевую собственность. Кто-то теперь возделывает полученные угодья, а кто-то занимается их продажей и перепродажей. Часть участков были введены в черту населенного пункта, чтобы затем их использовать для индивидуального строительства. Раз эта земля частная, люди решили получить прибыль и ее продать. Тем более участки пользуются спросом. Так что посевные площади сокращаются. Над этой проблемой администрация района работает. В частности многое делается для возвращения некогда заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот. Такие примеры мы уже имеем в Нижнепышминском и Салаирском муниципальных образованиях.