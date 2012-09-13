Долгострой на Войновке достроит ТДСК

10-этажное панельное строение по улице Боровской должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2008 году. Но дольщики до сих пор ждут, когда их дом станет пригодным для проживания. По информации инициативной группы дольщиков дома, выполнено строение менее чем на половину: нет техэтажа, крыши, в четвертой очереди - лишь цоколь.