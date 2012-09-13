Долгострой на Войновке достроит ТДСК

Недостроенный жилой дом в микрорайоне Войновка города Тюмени будет достраивать «Тюменская домостроительная компания» - один из крупнейших в области застройщиков.
10-этажное панельное строение по улице Боровской должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2008 году. Но дольщики до сих пор ждут, когда их дом станет пригодным для проживания. По информации инициативной группы дольщиков дома, выполнено строение менее чем на половину: нет техэтажа, крыши, в четвертой очереди - лишь цоколь.
Напомним, компания-застройщик ООО «Сиб-Строй» начала строительство, а чуть позже в отношении ее началась процедура банкротства. Затем компания вышла из состояния банкрота, но к строительству толком так и не приступила. Долгое время никак не определялся подрядчик и вот теперь, видимо, найден.
Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, объект на Войновке постоянно находится в работе, еженедельно проводятся планерки по этому зданию и решаются вопросы. Чтобы достроить дом, сегодня привлечена крупная строительная компания «ТДСК». Но точной даты начала работ новыми бригадами пока нет.
Отметим, что помимо войновских объектов у застройщика еще есть два долгостроя в Тарманах. Один из домов введен в эксплуатацию в конце прошлого года, второй дом сейчас помогает достраивать компания «Мостострой-11». По плану его должны ввести к ноябрю текущего года.
Напомним, с начала года в Тюменской области введено в эксплуатацию 19 проблемных домов, сообщает пресс-служба ГУС ТО.