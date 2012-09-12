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Погасить кредит материнским капиталом удалось только с помощью суда

12 сентября 2012, 09:37
Семье отказали в использовании материнского капитала для погашения кредита. Якобы средства были направлены не на строительство дома, как доказывал глава семьи. Но суд все расставил по местам.

Семье отказали в использовании материнского капитала для погашения потребительских кредитов. Чтобы доказать, что кредитные средства использовались для строительство дома, пришлось обратиться в суд.

Глава семьи обратился с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, в Ишимский районный суд. Требования истец мотивировал тем, что на основании распоряжения Администрации Ишимского муниципального района между ним и Администрацией Ишимского муниципального района был заключен договор аренды земельного участка, было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома и хозяйственно-бытовых строений на земельном участке, в связи, с чем заявитель начал строительство жилого дома.

Средств на строительство у семьи было недостаточно, супруга находилась в отпуске по уходу за ребенком, поэтому были привлечены кредитные деньги – два потребительских кредита. Все деньги были потрачены на строительство жилого дома.

Получение заявителем денежных средств по указанным кредитным договорам было связано с необходимостью использования кредитных средств на удовлетворение личных и семейных нужд, конечной целью которых является строительство жилого дома. О том, что оформление именно потребительских кредитов, а не иных целевых займов может явиться причиной отказа в направлении средств материнского капитала заявитель и его супруга не предполагали, сообщает Управление судебного департамента Тюменской области.

В связи с рождением второго ребенка семье заявителя был выдан государственный сертификат на материнский капитал, который семья планировала потратить в счет погашения кредитов. Но в этом им было отказано, поскольку в кредитных договорах указаны иные цели получения кредита – не приобретение или строительство жилья, а указание о предоставлении кредита на потребительские нужды, поэтому гр. К. – глава семьи вынужден был обратиться в суд с заявлением об установлении факта направления денежных средств, полученных по кредитным договорам, на строительство жилого дома.

Решением Ишимского районного суда заявленные требования гр. К. были удовлетворены в полном объеме.

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