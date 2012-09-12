Погасить кредит материнским капиталом удалось только с помощью суда

В связи с рождением второго ребенка семье заявителя был выдан государственный сертификат на материнский капитал, который семья планировала потратить в счет погашения кредитов. Но в этом им было отказано, поскольку в кредитных договорах указаны иные цели получения кредита – не приобретение или строительство жилья, а указание о предоставлении кредита на потребительские нужды, поэтому гр. К. – глава семьи вынужден был обратиться в суд с заявлением об установлении факта направления денежных средств, полученных по кредитным договорам, на строительство жилого дома.