Студенты посетили Завод «Поревит»

Студентов 4 курса ТюмГАСУ познакомили с современными строительными материалами, производимыми в нашем регионе. Вместе с директором института архитектуры и дизайна Светланой Капелевой и преподавателем они посетили Завод стеновых материалов «Поревит» в Ялуторовске.
«Мы открыты сотрудничеству, с радостью принимаем гостей и всегда готовы поделиться опытом!» - начал пресс-конференцию, организованную по приезду делегации, главный технолог завода Андрей Бирюков. Он добавил, что плодотворное взаимодействие с ТюмГАСУ располагает к дальнейшему развитию студенческих экскурсий, а также позволяет строить масштабные планы на будущее. Таким образом, у будущих строителей и архитекторов Тюмени есть «полигон» для накопления опыта: Завод «Поревит» имеет 4-й высший уровень автоматизации в мире и производит высокотехнологичные материалы для высокоэкологичного строительства.
После конференции была организована экскурсия по заводу, будущие строители побывали в лаборатории, цехах силикатных и газобетонных изделий, где увидели процесс производства и современное оборудование немецкой марки Maza Henke, которое позволяет выпускать современную продукцию высокого качества.
К такой продукции относится силикатный блок – будущее многоквартирного и индивидуального домостроения региона. О новом материале рассказал технический специалист, что вызвало у гостей особый интерес, который еще более усилился после посещения готовых и строящихся домов из нео-силиката в Ялуторовске и в поселке Боровском. Будущие архитекторы убедились в достоинствах новой строительной технологии из нео-силиката как для застройщиков, так и для простых жителей.
По итогам поездки Светланой Борисовной были сказаны слова благодарности за проведенную экскурсию и полученные ответы. Надеемся, что данная экскурсия станет началом плодотворного сотрудничества учебных строительных заведений с участниками строительного комплекса региона и наше жилье будет все более качественным и доступным.
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