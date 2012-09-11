Студенты посетили Завод «Поревит»

К такой продукции относится силикатный блок – будущее многоквартирного и индивидуального домостроения региона. О новом материале рассказал технический специалист, что вызвало у гостей особый интерес, который еще более усилился после посещения готовых и строящихся домов из нео-силиката в Ялуторовске и в поселке Боровском. Будущие архитекторы убедились в достоинствах новой строительной технологии из нео-силиката как для застройщиков, так и для простых жителей.