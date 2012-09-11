Пользователям неоформленной по закону земли грозят штрафы

По информации ведомства, больше всего нарушителей среди тех, кто пользуется земельными угодьями, не оформив их должным образом, то есть без правоустанавливающих документов. Таких нарушителей 11 из числа выявленных. Также 14 нарушений, выразившихся в невыполнении предписания должностного лица. Пятеро нарушителей уклонялись от исполнения административного наказания, и одно нарушение, связанное и использованием земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием.