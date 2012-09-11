Пользователям неоформленной по закону земли грозят штрафы

По информации ведомства, больше всего нарушителей среди тех, кто пользуется земельными угодьями, не оформив их должным образом, то есть без правоустанавливающих документов. Таких нарушителей 11 из числа выявленных. Также 14 нарушений, выразившихся в невыполнении предписания должностного лица. Пятеро нарушителей уклонялись от исполнения административного наказания, и одно нарушение, связанное и использованием земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием.
По результатам рассмотрения административных дел к ответственности привлечено 12 лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила 65,5 тысяч рублей.
В целях устранения нарушений всем лицам вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства.
Напомним, за август 2012 года Управлением Росреестра по Тюменской области проведено 168 проверок соблюдения земельного законодательства (из них 77 плановых проверок и 91 внеплановая проверка).
По итогам этих проверок и контрольных мероприятий выявлено 115 нарушений. Из них 75 нарушителей использовали участки без должного оформления, 3 нарушителя использовали землю не по целевому назначению, 29 не выполняли предписания должностного лица, 7 не уплатили административный штраф. По результатам рассмотрения административных дел к ответственности привлечено 60 лиц, а сумма штрафов составила 138,2 тысяч рублей.