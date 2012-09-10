В «Этажах» кадровые изменения. Цель – повысить качество риэлторской услуги

В одном из крупнейших агентств недвижимости «Этажи» кадровые изменения в руководящем составе. Образовано 2 департамента, сотрудники которых нацелены повышать качество риэлторской услуги. О кадровых изменениях стало известно 10 сентября.
Так, образован департамент сопровождения сделок, который возглавил Андрей Владимирович Лесин, кандидат юридических наук. Ранее он работал заместителем директора юридического департамента в крупной федеральной компании.
В состав нового департамента вошли юридические и ипотечные отделы во всех 12 городах присутствия РАН «Этажи».
По словам Андрея Владимировича, главное в его работе это качественный сервис для клиента, безопасность проведения сделки, полное отсутствие любых юридических проблем и проволочек. С учетом того, что компания несет полную финансовую ответственность по сделкам на вторичном жилье и по загородной недвижимости важность этого направления сложно переоценить. Состав департамента более 30 человек.
Так же был образован департамент информации, который возглавила Анна Александровна Гиман. Она окончила ТюмГУ в 2009 году с красным дипломом. Первым местом работы стала компания «Этажи». За время работы она прошла путь от офис-менеджера до настоящей должности.
В этот департамент вошли многие службы компании во всех городах присутствия, например, служба качества услуги, контакт-центр, развитие внутренней информационной системы и другие. В составе департамента более 40 человек, сообщают в агентстве.
Анна Александровна отметила, что это отличная возможность показать себя на новом уровне. И выразила уверенность, что все получится. Руководством поставлены понятные стратегические задачи до 2017 года, на ближайшие же три года вообще уже все расписано по дням. Главная цель это посредством различных инструментов управления и автоматизации добиться максимального результата - что бы качество риэлторской услуги было выше уровня ожиданий клиентов.