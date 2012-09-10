В «Этажах» кадровые изменения. Цель – повысить качество риэлторской услуги

Анна Александровна отметила, что это отличная возможность показать себя на новом уровне. И выразила уверенность, что все получится. Руководством поставлены понятные стратегические задачи до 2017 года, на ближайшие же три года вообще уже все расписано по дням. Главная цель это посредством различных инструментов управления и автоматизации добиться максимального результата - что бы качество риэлторской услуги было выше уровня ожиданий клиентов.