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Тюменский Росреестр проводит «прямые» линии

10 сентября 2012, 12:33
Тюменское Управление Росрееутра организует две «прямые» телефонные линии, в рамках которых горожане могут задать вопросы о работе арбитражных управляющих и по части геодезии и картографии.

Тюменское Управление Росрееутра организует две «прямые» телефонные линии, в рамках которых горожане могут задать вопросы о работе арбитражных управляющих и по части геодезии и картографии.

13 сентября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43 заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Елена Юрьевна Коробова расскажет о полномочиях Управления при осуществлении государственного контроля в сфере банкротства, об установленной законодательством РФ ответственности арбитражных управляющих, о правах работников при признании работодателей банкротами и правах участников строительства при признании застройщика банкротом в рамках телефонной линии по теме «Осуществление контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих».

27 сентября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия по теме «Осуществление контроля в области геодезии и картографии». На вопросы граждан ответит начальник отдела геодезии и картографии Управления Игорь Владимирович Одинец, сообщает пресс-центр ведомства. Жители региона получат информацию по лицензированию геодезических и картографических работ федерального и межотраслевого значения, а также узнают о порядке предоставления материалов и данных Федерального картографо-геодезического фонда.

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