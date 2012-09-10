Тюменский Росреестр проводит «прямые» линии

27 сентября 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия по теме «Осуществление контроля в области геодезии и картографии». На вопросы граждан ответит начальник отдела геодезии и картографии Управления Игорь Владимирович Одинец, сообщает пресс-центр ведомства. Жители региона получат информацию по лицензированию геодезических и картографических работ федерального и межотраслевого значения, а также узнают о порядке предоставления материалов и данных Федерального картографо-геодезического фонда.