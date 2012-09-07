«Партнер-Инвест» проводит ипотечные субботы

Выбор ипотечной программы для получения жилищного кредита зачастую вызывает немало сложностей. Поэтому чтобы помочь клиентам подобрать наиболее выгодные условия ипотечного кредитования и сэкономить время, компания «Партнер-Инвест» запустила акцию «Ипотечные субботы».
В рамках этого проекта 8 и 15 сентября 2012 года с 11:00 до 14:00 часов в отделе продаж «Партнер-Инвест» будут работать представители нескольких банков: Сбербанка России, Ханты-Мансийского банка, ВТБ 24 и МТС Банка. Это означает, что у клиентов появится возможность в режиме «одного окна» получить максимально полный объем информации о покупке квартиры в ипотеку от разных банков и при необходимости оформить заявку на получение кредита.
«Возможность получить комплексную консультацию в выходной день – хорошее решение для всех занятых людей. Клиентам не потребуется отпрашиваться с работы и тратить время на очереди в банках и пробки на дорогах. Можно приехать в один офис, на месте сравнить несколько ипотечных предложений и выбрать оптимальный вариант для приобретения квартиры», - комментирует директор по маркетингу и продажам «Партнер-Инвест» Александр Щиголь.
Кроме того, для желающих приобрести квартиру в «Европейском» есть хорошая новость – акция «Поможем с ипотекой» (организатор «Партнер-Инвест») продлена до 30 сентября 2012 года. Это означает, что каждый, кто покупает квартиру в квартале «Гамма» и оформляет жилищный кредит в одном из трех банков: ВТБ24, Сбербанк, Ханты-Мансийский банк - получает скидку от застройщика в размере 50 тысяч рублей на однокомнатную и 100 тысяч рублей на двух- или трехкомнатную квартиру.
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