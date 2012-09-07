«Партнер-Инвест» проводит ипотечные субботы

Кроме того, для желающих приобрести квартиру в «Европейском» есть хорошая новость – акция «Поможем с ипотекой» (организатор «Партнер-Инвест») продлена до 30 сентября 2012 года. Это означает, что каждый, кто покупает квартиру в квартале «Гамма» и оформляет жилищный кредит в одном из трех банков: ВТБ24, Сбербанк, Ханты-Мансийский банк - получает скидку от застройщика в размере 50 тысяч рублей на однокомнатную и 100 тысяч рублей на двух- или трехкомнатную квартиру.