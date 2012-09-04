В Тюмени появится деловой центр «КапиталЪ»

На улице Сакко в Тюмени уже возводится новый современный деловой центр. Согласно намеченному сроку, ввод его в эксплуатацию состоится в конце текущего года. На днях у здания появилось название – «КапиталЪ». Таким его видит тюменка Наталья Григорьева.
ГК «ТИС» - застройщик объекта – организовывала конкурс на название к строящемуся деловому центру и подвела итоги. Победительницей стала Наталья Григорьева, 34-летняя домохозяйка из Тюмени, ей-то и достался заветный IPad, главный приз конкурса. Всего же в конкурсе, который длился три летних месяца, приняло участие порядка 400 человек, сообщают в компании.
«КапиталЪ» - именно это имя, по предложению Натальи, будет носить новый деловой центр. «Сдержанное, лаконичное и солидное по звучанию слово как нельзя лучше подходит для данного объекта», - подчеркнули в отделе по связям с общественностью ГК «ТИС».
Напомним, здание строится в историческом центре Тюмени. Сегодня уже возведена коробка здания. Общая площадь трехэтажного объекта составит 1200 квадратных метров, а в цокольном этаже предусмотрено 30 мест для автомобилей. Вероятно, здание не будет сдаваться в аренду, а будет продано определенной комании в целом, поскольку оно небольшое, говорят в «ТИС». Отметим, что предыдущее творение строительной компании – БЦ «Альянс», введенный в эксплуатацию лишь весной 20120 года, занят сегодня практически на 100%.