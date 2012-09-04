В Тюмени появится деловой центр «КапиталЪ»

Напомним, здание строится в историческом центре Тюмени. Сегодня уже возведена коробка здания. Общая площадь трехэтажного объекта составит 1200 квадратных метров, а в цокольном этаже предусмотрено 30 мест для автомобилей. Вероятно, здание не будет сдаваться в аренду, а будет продано определенной комании в целом, поскольку оно небольшое, говорят в «ТИС». Отметим, что предыдущее творение строительной компании – БЦ «Альянс», введенный в эксплуатацию лишь весной 20120 года, занят сегодня практически на 100%.