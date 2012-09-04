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Семь сирот получили благоустроенные квартиры в новых домах

4 сентября 2012, 13:22
Прокуратура Нижнетавдинского районаТюменской области по жалобам сирот провела проверки и выявила факты несоблюдения их жилищных прав. Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры

Прокуратура Нижнетавдинского районаТюменской области по жалобам сирот провела проверки и выявила факты несоблюдения их жилищных прав. Защита прав несовершеннолетних, детей-сирот и лиц из их числа является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры.

По информации ведомства, что в 2002 году в Нижнетавдинском районе осиротел 13 летний мальчик, его родителей лишили родительских прав. В 2007 году администрация признала сироту нуждающимся в предоставлении жилого помещения, однако жильем так и не обеспечила. После окончания учебного заведения в 2008 году, юноша был вынужден арендовать жилье.

В сложной жизненной ситуации оказалась еще одна сирота. В 1994 году родителей 6-летней девочки лишили родительских прав, а ребенка направили в интернат. За девочкой закрепили родительский дом в деревне Вершина, который в 2006 году был признан непригодным для проживания, но девочку на учет нуждающихся в получении жилого помещения так и не поставили.

Прокуратура также выяснила, что в жилье остро нуждались еще 5 обездоленных сирот. В соответствии с действующим законодательством местные органы власти должны во внеочередном порядке обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тогда прокуратура предъявила в Нижнетавдинский районный суд в интересах семи сирот иски об обеспечении их жильем, которые судом были удовлетворены.

В настоящее время все судебные решения исполнены. Сироты получили долгожданные квартиры в новых домах в селе Нижняя Тавда, сообщает прокуратура Тюменской области.

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