Семь сирот получили благоустроенные квартиры в новых домах

В сложной жизненной ситуации оказалась еще одна сирота. В 1994 году родителей 6-летней девочки лишили родительских прав, а ребенка направили в интернат. За девочкой закрепили родительский дом в деревне Вершина, который в 2006 году был признан непригодным для проживания, но девочку на учет нуждающихся в получении жилого помещения так и не поставили.