Жилищная застройка вытесняет сельское хозяйство

Губернатор области согласился, что ситуация с землей в Тюменской районе урегулирована не до конца. «Исторически сложилось так, - отметил Владимир Якушев, - что в недавние времена по актам исполнительных органов власти отдельным гражданам передавались огромные площади. В результате некоторые предприниматели сосредоточили в своих руках тысячи гектаров земли, которые сегодня направляются под жилищную застройку». Действуют так бизнесмены исключительно из соображений личной выгоды. «В Тюмени немало людей, которые желали бы построить загородный дом. Это выгоднее для владельцев таких актов, чем использование земель в сельскохозяйственном производстве», - добавил глава региона.