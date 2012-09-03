Жилищная застройка вытесняет сельское хозяйство

Сельскохозяйственные земли застраиваются жилыми постройками – это выгоднее для владельцев территорий, чем посадки. По мнению губернатора, с таким положением дел мириться нельзя. Острая тема была поднята в разговоре с главами муниципальных образований и руководителями предприятий 31 августа.
Генеральный директор ОАО «Мальковское» Владимир Илюшин поднял особенно «больную» для столичного района тему – уменьшение площади обрабатываемых земель из-за расширения границ города Тюмени. У нас 450 гектаров целинных земель, заметил руководитель хозяйства, часть из которых оказалась в частных руках. Сегодня на них планируется застройка. Есть возможность сохранить земли для сельского хозяйства? Ведь 85% жителей Мальковского работают на земле.
Губернатор области согласился, что ситуация с землей в Тюменской районе урегулирована не до конца. «Исторически сложилось так, - отметил Владимир Якушев, - что в недавние времена по актам исполнительных органов власти отдельным гражданам передавались огромные площади. В результате некоторые предприниматели сосредоточили в своих руках тысячи гектаров земли, которые сегодня направляются под жилищную застройку». Действуют так бизнесмены исключительно из соображений личной выгоды. «В Тюмени немало людей, которые желали бы построить загородный дом. Это выгоднее для владельцев таких актов, чем использование земель в сельскохозяйственном производстве», - добавил глава региона.
Более того, на многих площадках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые выделялись и инженерно обустраивались по областным программам за счет регионального бюджета, тоже стоят дачные коттеджи состоятельных тюменцев. Для многих это второе, а то и третье жилье. Хотя бюджетная поддержка в виде подведения коммуникаций к будущим новостройкам задумывались как помощь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба главы региона.
По мнению губернатора, с таким положением дел мириться нельзя. «Полтора месяца назад, - сказал он, - я дал поручение главе района Владимиру Гультяеву провести жесткую инвентаризацию использования земель. Все незаконно, или с признаками коррупционных схем полученные акты о выделении участков, будут оспорены. Судебные разбирательства по подобным делам уже идут».
«Земля – наше общее достояние, - заявил глава региона, - она не должна быть предметом спекуляций и наживы для небольшой группы людей».
Участники импровизированного «круглого стола» на поле под деревней Черная речка вполне разделяют позицию губернатора. Особенно руководители аграрных предприятий, чьи посевные площади находятся под постоянной угрозой сокращения из-за строительного бума.