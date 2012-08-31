За сиротой закрепили нежилое помещение, поэтому она не могла получить жилье

В декабре 2003 года 10-летняя девочка осталась без попечения родителей и была помещена в интернат. Ее родителей лишили родительских прав. В 2004 году за девочкой закрепили жилое помещение в поселке Сибиряк Тобольского района, в котором якобы проживали ее родители. В связи с наличием закрепленного за ней жилья сироту не ставили на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилья.