За сиротой закрепили нежилое помещение, поэтому она не могла получить жилье

В декабре 2003 года 10-летняя девочка осталась без попечения родителей и была помещена в интернат. Ее родителей лишили родительских прав. В 2004 году за девочкой закрепили жилое помещение в поселке Сибиряк Тобольского района, в котором якобы проживали ее родители. В связи с наличием закрепленного за ней жилья сироту не ставили на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилья.
В 2009 году девушка окончила школу, однако воспользоваться правом на жилье не смогла, поскольку в соответствии с действующим законодательством дети, оставшиеся без попечения родителей, после окончания их пребывания в образовательном учреждении должны быть обеспечены жильем органами власти во внеочередном порядке при отсутствии у них закрепленного жилья. Девушка обратилась за помощью в прокуратуру Тобольского района.
В ходе проверки установлено, что за сиротой закрепили жилплощадь в тобольском поселке в строении по улице Советской, которое по данным БТИ, жилым никогда не было. Одноэтажное здание когда-то принадлежало учебному комбинату Тобольского сельскохозяйственного колледжа, и семья сироты в нем никогда не жила, сообщает прокуратура Тюменской области.
По результатам проверки прокуратура района внесла протест на распоряжение главы Тобольского района в части закрепления за несовершеннолетней жилого помещения. Главой администрации протест удовлетворен, и сирота может реализовать свое право на получение жилья вне очереди.