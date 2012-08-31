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В закон о банкротстве вновь внесены изменения

31 августа 2012, 09:17
В закон «о банкротстве» снова внесены поправки: уточнены нормы, регулирующие оплату расходов при процедурах банкротства, оспаривание подозрительных сделок должника.

В закон «о банкротстве» снова внесены поправки: уточнены нормы, регулирующие оплату расходов при процедурах банкротства, оспаривание подозрительных сделок должника, а также регулирующие продажу имущества должника при внешнем управлении и конкурсном производстве. Изменения внесены согласно с 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основные изменения касаются порядка проведения арбитражным управляющим инвентаризации и оценки имущества должника, сообщает тюменское управление Росреестра.

Арбитражным управляющим необходимо соблюдать законодательство о банкротстве Российской Федерации, с учетом внесенных изменений, и исполнять свои обязанности при проведении процедур банкротства в установленные законом сроки.

#Новости#Банкротство#Законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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