В закон о банкротстве вновь внесены изменения

В закон «о банкротстве» снова внесены поправки: уточнены нормы, регулирующие оплату расходов при процедурах банкротства, оспаривание подозрительных сделок должника, а также регулирующие продажу имущества должника при внешнем управлении и конкурсном производстве. Изменения внесены согласно с 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».