В закон о банкротстве вновь внесены изменения

В закон «о банкротстве» снова внесены поправки: уточнены нормы, регулирующие оплату расходов при процедурах банкротства, оспаривание подозрительных сделок должника, а также регулирующие продажу имущества должника при внешнем управлении и конкурсном производстве. Изменения внесены согласно с 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Основные изменения касаются порядка проведения арбитражным управляющим инвентаризации и оценки имущества должника, сообщает тюменское управление Росреестра.
Арбитражным управляющим необходимо соблюдать законодательство о банкротстве Российской Федерации, с учетом внесенных изменений, и исполнять свои обязанности при проведении процедур банкротства в установленные законом сроки.