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Соцвыплаты на жилье тюменцам в 2012 году составят более 124 млн рублей

31 августа 2012, 10:56
С января по июнь 2012 года жителям Тюменской области из областного бюджета было выделено 68 млн 11,4 тысяч рублей на приобретение жилья.

Эти данные, представленные первым заместителем губернатора области Натальей Шевчик, будут обсуждаться на очередном заседании комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, которое состоится 6 сентября, сообщает портал партии «Единая Россия».

В рамках реализации областного Закона «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в 2012 году составят 124 млн 324 тысячи рублей.

Выплаты из областного бюджета уже получили 59 граждан. Общая площадь построенного и приобретенного с использованием этих средств жилья составила 4,066 тысяч квадратных метров.

Кроме прямых выплат областным жителям в 2012 году предоставят 127 млн 766 тысяч рублей в качестве займов. С начала года уже профинансирована покупка жилья на сумму 49 млн 715,8 тысяч рублей для 48 граждан. Общая площадь такого жилья составила 3,333 тысяч квадратных метров.

В прошлом году 148 жителей Тюменской области получили правительственную поддержку в приобретении домов и квартир, общая сумма выплат составила 160 млн 966,7 тысяч рублей. Площадь социального жилья составила 9,683 тысячи квадратных метров.

Общая сумма займов — 158 млн 502,8 тысяч рублей, ими воспользовались 151 житель области. Общая площадь заемного жилья составила 11,089 тысяч квадратных метров.

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