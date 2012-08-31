Соцвыплаты на жилье тюменцам в 2012 году составят более 124 млн рублей

Кроме прямых выплат областным жителям в 2012 году предоставят 127 млн 766 тысяч рублей в качестве займов. С начала года уже профинансирована покупка жилья на сумму 49 млн 715,8 тысяч рублей для 48 граждан. Общая площадь такого жилья составила 3,333 тысяч квадратных метров.