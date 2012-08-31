Соцвыплаты на жилье тюменцам в 2012 году составят более 124 млн рублей

Эти данные, представленные первым заместителем губернатора области Натальей Шевчик, будут обсуждаться на очередном заседании комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, которое состоится 6 сентября, сообщает портал партии «Единая Россия».
В рамках реализации областного Закона «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в 2012 году составят 124 млн 324 тысячи рублей.
Выплаты из областного бюджета уже получили 59 граждан. Общая площадь построенного и приобретенного с использованием этих средств жилья составила 4,066 тысяч квадратных метров.
Кроме прямых выплат областным жителям в 2012 году предоставят 127 млн 766 тысяч рублей в качестве займов. С начала года уже профинансирована покупка жилья на сумму 49 млн 715,8 тысяч рублей для 48 граждан. Общая площадь такого жилья составила 3,333 тысяч квадратных метров.
В прошлом году 148 жителей Тюменской области получили правительственную поддержку в приобретении домов и квартир, общая сумма выплат составила 160 млн 966,7 тысяч рублей. Площадь социального жилья составила 9,683 тысячи квадратных метров.
Общая сумма займов — 158 млн 502,8 тысяч рублей, ими воспользовались 151 житель области. Общая площадь заемного жилья составила 11,089 тысяч квадратных метров.