Рядом со Спасской церковью запретили общественно-деловую застройку

Православные активисты семь лет устраивали пикеты, писали письма в разные инстанции, чтобы сохранить неприкосновенность территории Спасского храмового комплекса. По их информации, рядом с церковью планировали построить отель «Мариотт», сообщает ИА «Актуально». Хотя, если вспомнить, еще год назад замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный заявлял, что проект отеля давно отклонен.
На днях суд вынес решение в пользу верующих. Активисты из фонда поддержки национальных традиций «Отчий дом» протестовали против сноса построек рядом со Спасской церковью. На территории комплекса находятся собственно Спасский храм, Дом Причта и здание Спасской церковно-приходской школы.
Центральный районный суд города признал незаконным постановление департамента имущественных отношений «Об утверждении границ земельного участка под жилой дом и территорию, необходимую для его использования по адресу: Тюмень, ул. Челюскинцев, 42», согласно которому некоторые постройки вокруг храма подверглись бы сносу. В исковом заявлении говорилось о том, что распоряжение департамента нарушает права Фонда ПНТ «Отчий дом» и гражданки Кудрявцевой на доступ к культурным ценностям, гарантированные Конституцией РФ. Ответчик в лице представителей департамента имущественных отношений, между тем, так до конца и не согласился с заявленными требованиями, а также категорически опроверг планы по возведению рядом со Спасским храмом корпусов отеля. Он настаивал на том, что распоряжение об объединении двух смежных земельных участков, один из которых исторически принадлежит Дому Причта Спасской церкви, было издано на законных основаниях. Это объединение, по мнению ответчика, должно было пойти на пользу церковному комплексу, поскольку расширяет границы его территории. Однако суд встал на сторону общественников, признав целостность всего храмового комплекса.
Любая общественно-деловая и жилая застройка на этом месте запрещена.
Напомним, Спасская церковь в Тюмени была построена в 1819 году, здание выполнено в стиле сибирского барокко тобольской школы. В 1837 году церковь посетил цесаревич Александр Николаевич - будущий император Александр II. Она является памятником архитектуры, находящимся под особой охраной государства.