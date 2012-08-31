Рядом со Спасской церковью запретили общественно-деловую застройку

Центральный районный суд города признал незаконным постановление департамента имущественных отношений «Об утверждении границ земельного участка под жилой дом и территорию, необходимую для его использования по адресу: Тюмень, ул. Челюскинцев, 42», согласно которому некоторые постройки вокруг храма подверглись бы сносу. В исковом заявлении говорилось о том, что распоряжение департамента нарушает права Фонда ПНТ «Отчий дом» и гражданки Кудрявцевой на доступ к культурным ценностям, гарантированные Конституцией РФ. Ответчик в лице представителей департамента имущественных отношений, между тем, так до конца и не согласился с заявленными требованиями, а также категорически опроверг планы по возведению рядом со Спасским храмом корпусов отеля. Он настаивал на том, что распоряжение об объединении двух смежных земельных участков, один из которых исторически принадлежит Дому Причта Спасской церкви, было издано на законных основаниях. Это объединение, по мнению ответчика, должно было пойти на пользу церковному комплексу, поскольку расширяет границы его территории. Однако суд встал на сторону общественников, признав целостность всего храмового комплекса.