nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская область в лидерах среди должников по жилищным кредитам

30 августа 2012, 15:21
По информации Главного управления Банка России по Тюменской области, за 7 месяцев 2012 года заемщикам Тюменской области выдано более 19 тысяч жилищных и ипотечных кредитов на сумму 36,2 млрд рублей.

По информации Главного управления Банка России по Тюменской области, за 7 месяцев 2012 года заемщикам Тюменской области (с учетом округов) выдано более 19 тысяч жилищных и ипотечных кредитов на сумму 36,2 млрд рублей.

Это на 17% больше по количеству и на 29% - по сумме, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете управления. Ставка по ипотечным кредитам в рублях не изменилась - с начала года она так и составляет 12,1%.

По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (143,8 млрд рублей на 1 августа) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает на 2 место в России после Москвы.

#Новости#Россия#Ипотека#Банки#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25