Тюменская область в лидерах среди должников по жилищным кредитам

По информации Главного управления Банка России по Тюменской области, за 7 месяцев 2012 года заемщикам Тюменской области (с учетом округов) выдано более 19 тысяч жилищных и ипотечных кредитов на сумму 36,2 млрд рублей.
Это на 17% больше по количеству и на 29% - по сумме, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете управления. Ставка по ипотечным кредитам в рублях не изменилась - с начала года она так и составляет 12,1%.
По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (143,8 млрд рублей на 1 августа) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает на 2 место в России после Москвы.