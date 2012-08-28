Тюменцы выйдут на пикет. За долги застройщика должны платить дольщики?

Продолжается процедура банкротства в отношении ООО «Многопрофильной строительной компании «Стройинвестсервис». Дольщикам выстроенного ею дома на улице Промышленной, 18 в Тюмени предложено заплатить кредиторам миллионы долга застройщика. Ответом горожан станет пикет у здания Правительства Тюменской области, который намечен на 3 сентября 2012 года.
По сообщению дольщиков дома, сам жилой дом в 10 этажей был готов еще в 2008 году. Всего в доме 29 квартир. Покупатели жилья сделали в квартирах ремонт и заселились, но ввод дома в эксплуатацию и оформление квартир в собственность затянулись. В отношении застройщика в декабре 2011 года началась процедура банкротства. Разрешение на ввод жилья получено в феврале 2012 года, но оформить квартиры жильцы все еще не могут.
«Чтобы получить свои квартиры, дольщикам пришлось вступить в дело о банкротстве, рассматриваемом в Арбитражном суде области, - говорит одна из инициаторов пикета Татьяна, - Чтобы получить акт на квартиру, в связи с изменениями в законе о банкротстве, нам требуется заплатить долги застройщика, а эта цифра, по последним данным, около 16 с лишним миллионов рублей. Эти деньги пойдут на частичное погашение обязательств застройщика перед кредиторами, главным из которых является Запсибкомбанк. У дольщиков таких денег, конечно же, нет. Мы обращались к губернатору и в разные инстанции, чтобы нам помогли с этим вопросом, но результатов никаких нет. Пикетом мы обратим внимание на нашу проблему», - говорит женщина.
Дольщики дома на Промышленной даже не думали, что столкнутся с такими проблемами, потому что покупали квартиры у компании ООО «Зодчие», которая в последствии переоформила дом на дочернюю фирму ООО «Многопрофильная строительная фирма «Стройинвестсервис».
Арбитражный управляющий компании Юрий Шабалин сообщил, что знает о намерениях дольщиков выйти на пикет. Сам он туда являться не планирует.
Пикет дольщиков состоится 3 сентября 2012 года в 15.00 часов.