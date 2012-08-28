Тюменцы выйдут на пикет. За долги застройщика должны платить дольщики?

«Чтобы получить свои квартиры, дольщикам пришлось вступить в дело о банкротстве, рассматриваемом в Арбитражном суде области, - говорит одна из инициаторов пикета Татьяна, - Чтобы получить акт на квартиру, в связи с изменениями в законе о банкротстве, нам требуется заплатить долги застройщика, а эта цифра, по последним данным, около 16 с лишним миллионов рублей. Эти деньги пойдут на частичное погашение обязательств застройщика перед кредиторами, главным из которых является Запсибкомбанк. У дольщиков таких денег, конечно же, нет. Мы обращались к губернатору и в разные инстанции, чтобы нам помогли с этим вопросом, но результатов никаких нет. Пикетом мы обратим внимание на нашу проблему», - говорит женщина.