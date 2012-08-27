У Тюмени растет набережная

Такие объекты, как улица Республики, Цветной бульвар, новый драмтеатр, набережная, формируют лицо города, становятся визитной карточкой областной столицы.
«Именно по ним потенциальные инвесторы судят, насколько современным выглядит областной центр, как в нем развита инфраструктура, когда принимают решение о вложении своих капиталов в тюменские проекты, - отмечает губернатор Тюменской области Владимир Якушев. - По нашим оценкам, только за счет благоустройства Тюмени нам удалось привлечь в регион миллиарды инвестиций, которые работают на каждого жителя не только Тюмени, но и других территорий области». И, конечно, все это делает город еще более красивым, благоустроенным и уютным для горожан. Здесь они любят отдыхать сами, сюда с удовольствием приглашают своих гостей.
На набережной сегодня обустроены смотровые площадки, прогулочные пешеходные зоны, фонтан, спуски для маломобильных групп населения, установлены скульптурные композиции, посвященные истории тюменского края. Но работы еще не прекращены. В планах – вторая очередь объекта. Она протянется от моста по улице Челюскинцев до здания железнодорожной станции «Тура» (так называемый «Царский причал») (700 метров). На ней также предусмотрены пешеходные зоны. Кроме того, расположатся вспомогательные здания для обеспечения ее электро и водоснабжения.
Ведутся работы и на третьей очереди набережной. Это участок протяженностью 700 метров от Свято-Троицкого монастыря до моста Влюбленных. Здесь разместятся прогулочные зоны, трехуровневая автостоянка, причал для прогулочных судов, сообщает пресс-служба губернатора. Точных дат окончания работ не называется.
Набережная становится популярным местом отдыха. Жаль только, что после него зачастую она приобретает, мягко выражаясь, неприглядный вид.
«Набережная - замечательный красивый объект и важно, чтобы все относились к ней бережно, с любовью, как и к другим знаковым местам Тюмени. Это наш город, наш общий дом. Пусть он будет ухоженным и чистым», - обратился губернатор к тюменцам.