У Тюмени растет набережная

«Именно по ним потенциальные инвесторы судят, насколько современным выглядит областной центр, как в нем развита инфраструктура, когда принимают решение о вложении своих капиталов в тюменские проекты, - отмечает губернатор Тюменской области Владимир Якушев. - По нашим оценкам, только за счет благоустройства Тюмени нам удалось привлечь в регион миллиарды инвестиций, которые работают на каждого жителя не только Тюмени, но и других территорий области». И, конечно, все это делает город еще более красивым, благоустроенным и уютным для горожан. Здесь они любят отдыхать сами, сюда с удовольствием приглашают своих гостей.