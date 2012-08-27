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Новые объекты «Меридиан Констракшн» аккредитованы Запсибкомбанком

27 августа 2012, 09:17
Новое ипотечное предложение появилось для покупателей квартир в объектах компании «Меридиан Констракшн». «Запсибкомбанк» ОАО выдает ипотеку на квартиры в домах второй очереди ЖК «Новый Мыс», в доме «Добрый» на Лесобазе, а также в жилом доме «В Восточном-2».

Новое ипотечное предложение появилось для покупателей квартир в новых объектах компании «Меридиан Констракшн». «Запсибкомбанк» ОАО выдает ипотеку на квартиры в домах второй очереди ЖК «Новый Мыс» (ГП-4, ГП-5), в доме «Добрый» на Лесобазе, а также в жилом доме «В Восточном-2».

«Порядка 40% наших покупателей приобретают квартиру с помощью ипотечных средств, - отмечает начальник отдела продаж компании «Меридиан Констракшн» Елена Третникова. – Считаю, что это хороший способ решения «квартирного вопроса», поскольку сегодня банки предлагают кредиты с привлекательными условиями».

«Меридиан Констракшн» давно сотрудничает с рядом ведущих банков региона по ипотечному кредитованию своих клиентов. Несколько дней назад объекты, которые компания начала строить недавно - два дома ГП-4 и ГП-5 в ЖК «Новый мыс», жилой дом «Добрый» на Лесобазе, а так же жилой дом «В Восточном-2»- были аккредитованы в «Запсибкомбанк» ОАО. «Предложение Запсибкомбанка интересно тем, что можно взять кредит без первоначального взноса и на длительный срок – до 30 лет», - комментирует Елена Третникова.

«Я очень благодарна сотрудникам компании за хороший совет в выборе ипотечного кредита, - делится своим мнением покупатель квартиры в ЖК «Современник» Вера Белявская, начальник общего отдела Тюменского областного государственного института развития регионального образования. – Мы пришли в эту компанию по рекомендации знакомых и ничуть не пожалели! Здесь отличная команда, которая занимается реализацией хороших жилищных проектов».

Напомним, строительство новых объектов «Меридиан Констракшн» началось в середине июля этого года. Два 16-этажных дома ГП-4 и ГП-5 в жилом квартале «Новый Мыс» будут введены в эксплуатацию во II квартале 2014 года, жилой дом «Добрый» на Лесобазе в IV квартале 2014 года, кирпичный дом «В Восточном-2» во II квартале 2014 года. Сегодня в этих домах можно приобрести квартиру по выгодной цене и с помощью ипотечных кредитов. Подробную информацию можно получить по телефону +7(3452) 52-92-52.

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