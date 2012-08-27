Новые объекты «Меридиан Констракшн» аккредитованы Запсибкомбанком

«Меридиан Констракшн» давно сотрудничает с рядом ведущих банков региона по ипотечному кредитованию своих клиентов. Несколько дней назад объекты, которые компания начала строить недавно - два дома ГП-4 и ГП-5 в ЖК «Новый мыс», жилой дом «Добрый» на Лесобазе, а так же жилой дом «В Восточном-2»- были аккредитованы в «Запсибкомбанк» ОАО. «Предложение Запсибкомбанка интересно тем, что можно взять кредит без первоначального взноса и на длительный срок – до 30 лет», - комментирует Елена Третникова.