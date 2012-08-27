Долгострой в Тарманах планируют ввести к 1 ноября

Согласно графику работ, ввести в эксплуатацию объект планируется к 1 ноября 2012 года. Об этом сообщает инициативная группа дольщиков домов в Тарманах на форуме NashGorod.ru. «Каждый четверг на стройке будет комиссия с ГУСа и зам губернатора Заболотный с проверкой, как они успевают сдать дом к 1 ноября 2012 года», - сообщают дольщики. Они надеются, что Новый год они будут отмечать в своих квартирах.