Долгострой в Тарманах планируют ввести к 1 ноября

Известный долгострой компании «Сиб-Строй» в Тарманах планируют ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Подрядной организации «Строительство и Архитектура» поможет «Мостострой-11».
Сегодня, 27 августа, строительная бригада «Мостострой-11» приступает к работам. Эту информацию подтвердили в Главном управлении строительства области.
Согласно графику работ, ввести в эксплуатацию объект планируется к 1 ноября 2012 года. Об этом сообщает инициативная группа дольщиков домов в Тарманах на форуме NashGorod.ru. «Каждый четверг на стройке будет комиссия с ГУСа и зам губернатора Заболотный с проверкой, как они успевают сдать дом к 1 ноября 2012 года», - сообщают дольщики. Они надеются, что Новый год они будут отмечать в своих квартирах.
Отметим, «Мостострой-11» сегодня также продолжает работы на нескольких долгостроях Тюмени, таких как дом «Тюмень-Лукойл-Строя» на улице Смоленской, объект ГК «Никка» на улице Демьяна Бедного и т.д.
По информации на 1 августа, в текущем году уже введены в эксплуатацию 13 проблемных многоквартирных домов. В том числе, в июле введены в эксплуатацию 3 жилых дома: по улицам Водников-Усиевича, Шишкова-Менжинского и Рижской – Тульской. Таким образом, восстановлены жилищные права 207 граждан. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще 3 дома по улицам Индустриальной, на Александра Матросова и Немцова-Комсомольской. Восстановятся права еще 168 граждан.