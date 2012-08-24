В Восточном-2 обещают построить школу в 2013-14 годах

Тем временем образовательные учреждения области готовы к приему детей: за парты сядут более 146 тысяч школьников, детские сады примут более 80 тысяч детей. В День знаний первый звонок прозвенит в Тюменской области для 16 800 первоклассников. К началу нового учебного года приемке подлежало 556 школ области. Капремонт проводится в 106 школах, 64 детсадах и 5 учреждениях профессионального образования. Косметический ремонт прошел в 473 зданиях. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в настоящее время завершаются работы на 13 объектах. Тем не менее, занятия в них начнутся вовремя, так как все аудитории уже отремонтированы, пищеблоки готовы к работе, а ремонт идет в отдельных помещениях, не задействованных в учебном процессе.