В Восточном-2 обещают построить школу в 2013-14 годах

Актуальная проблема Тюмени – нехватка в некоторых районах школ и детских садов. Этот вопрос находится на постоянном контроле у губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
«В регионе ведется активная жилищная застройка - это плюс. Но, есть обратная сторона этого процесса: строительство социальных объектов идет более медленными темпами. Особенно остро эта проблема ощущается в новых микрорайонах областной столицы. В ближайшее время здесь необходимо построить пять школ и не менее шести детских садов. Это очень финансовозатратный проект, который надо осуществить, причем максимально быстро», - такую задачу поставил глава региона перед строителями и специализированными департаментами.
В конце прошедшего года началась работа по строительству сразу нескольких школ и детских садов в микрорайонах Тюмени. Сегодня проектная документация по большинству из этих объектов готова, на некоторых начались строительные работы.
Так, школу на 825 учебных мест и детский сад на 260 человек возводят в 3-м Заречном микрорайоне. Эти образовательные учреждения будут завершены уже в будущем году. Завершается разработка проектной документации по строительству школы № 16.
В 2014-2015 годах обещают появление современных школ в микрорайонах Восточный- 2 и Тюменский. Также там появятся и современные детские сады, судя по пресс-релизу пресс-службы губернатора области. Если в Тюменском микрорайоне АИЖК по Тюменской области уже возводит учебное заведение, то жители Восточного-2 постоянно интересуются у властей о ситуации, но четкого ответа о сроках начала работ не получают.
Тем временем образовательные учреждения области готовы к приему детей: за парты сядут более 146 тысяч школьников, детские сады примут более 80 тысяч детей. В День знаний первый звонок прозвенит в Тюменской области для 16 800 первоклассников. К началу нового учебного года приемке подлежало 556 школ области. Капремонт проводится в 106 школах, 64 детсадах и 5 учреждениях профессионального образования. Косметический ремонт прошел в 473 зданиях. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в настоящее время завершаются работы на 13 объектах. Тем не менее, занятия в них начнутся вовремя, так как все аудитории уже отремонтированы, пищеблоки готовы к работе, а ремонт идет в отдельных помещениях, не задействованных в учебном процессе.