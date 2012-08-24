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Новая жилищная программа будет стимулировать строительство в регионах

24 августа 2012, 11:07
Правительство РФ начнет разработку госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами россиян.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на одном и заседаний правительства в августе.

«В ближайших планах правительства - подготовка государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Эта программа должна быть нацелена на развитие жилья экономического класса и объектов инфраструктуры, но и продолжение той работы, которая велась до сих пор», - отметил он.

Дмитрий Медведев напомнил, что в этом году субъектам РФ на региональные целевые программы жилищного строительства предусмотрено более 2,4 млрд рублей субсидий, сообщает «Российская газета».

«Я рассчитываю, что такое содействие федерального центра, наряду с другими механизмами, будет стимулировать активное жилищное строительство в регионах. Задача остается прежней, она заключается в том, чтобы увеличивать объемы ввода жилья, повышать доступность жилья для граждан, я имею в виду весь набор возможностей, которые существуют у государства и структур, которые этим вопросом занимаются, ну и в результате этого решить жилищную проблему», - сказал премьер.

#Новости#Дмитрий Медведев#Россия#Жилищные программы#Недвижимость#Женя#Общество
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