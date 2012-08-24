Новая жилищная программа будет стимулировать строительство в регионах

«Я рассчитываю, что такое содействие федерального центра, наряду с другими механизмами, будет стимулировать активное жилищное строительство в регионах. Задача остается прежней, она заключается в том, чтобы увеличивать объемы ввода жилья, повышать доступность жилья для граждан, я имею в виду весь набор возможностей, которые существуют у государства и структур, которые этим вопросом занимаются, ну и в результате этого решить жилищную проблему», - сказал премьер.