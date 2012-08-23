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В Тюмени арендуют квартиры и за 100 тысяч рублей

23 августа 2012, 12:23
Наибольшей популярностью при аренде жилья в Тюмени пользуются квартиры в центре. Чаще арендаторы подобрают жилье в пределах 10-18 тысяч рублей. Квартира для сотрудника крупной компании может стоит свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Наибольшей популярностью при аренде жилья в Тюмени пользуются квартиры в центре. При этом чаще арендаторы стараются подобрать жилье в пределах 10-18 тысяч рублей. А квартира для сотрудника крупной компании может стоит свыше 100 тысяч рублей в месяц. Такую информацию привел риэлтор РАН «Этажи» Александр Иноземцев.

«Обычно подыскивают однокомнатные квартиры от 10 до 15 тысяч рублей в месяц и пансионаты от 7 до 10 тысяч рублей», - поясняет специалист.

Недорогие квартиры традиционно можно найти на окраинах города – в районах ММС, Войновка, Лесобаза, Маяк, Мыс. В новостройках развивающихся микрорайонов – Тюменском и Восточном-2, 3 цены немного завышены, приближены к стоимости аренды жилья в центре. Однокомнатная квартира здесь обойдется примерно в 17-20 тысяч рублей, двухкомнатная также от 17 тысяч, но в диапазоне до 30.

Крупные компании, как правило, выбирают квартиры в центре, ближе к офису. «Пользуются спросом среди таких клиентов однокомнатные от 20 до 30 тысяч рублей, двухкомнатные от 25 до 45, и трехкомнатные от 35 до 60 и выше тысяч рублей в зависимости от качества ремонта и наполнения квартиры. Аренда доходит до 100-120 тысяч в месяц», - говорит риэлтор.

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