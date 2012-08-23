В Тюмени арендуют квартиры и за 100 тысяч рублей

Крупные компании, как правило, выбирают квартиры в центре, ближе к офису. «Пользуются спросом среди таких клиентов однокомнатные от 20 до 30 тысяч рублей, двухкомнатные от 25 до 45, и трехкомнатные от 35 до 60 и выше тысяч рублей в зависимости от качества ремонта и наполнения квартиры. Аренда доходит до 100-120 тысяч в месяц», - говорит риэлтор.