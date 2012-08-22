За долги банку арестовали земельный участок и продадут его на торгах

Арест имущества заключается в его описи, денежных средств и объявлении запрета распоряжаться ими. Он происходит по решению суда и применяется при исполнении судебных решений в качестве меры по обеспечению иска. Арест влечет за собой ограничение в правах на имущество и подвергнуться ему может любое имущество граждан, за исключением того, которое составляет предметы первой необходимости.
Так, земельный участок площадью 570 тысяч квадратных метров должника К., который задолжал по кредитному договору в пользу ЗАО «Банк ВТБ 24» в сумме 15 558 120 рублей, 17 августа арестовали судебные приставы. Участок будет реализован на публичных торгах, начальная цена установлена в размере 47 073 000 рублей, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
С начала 2012 года судебные приставы УФССП Росси по Тюменской области произвели более 1500 арестов имущества должников. Наиболее часто арест в 2012 году накладывался районными отделами судебных приставов Калининского, Ленинского, Центрального АО г.Тюмени, Ишимском межрайонным отделом и Тюменским районным отделом судебных приставов.
Общая сумма имущества, арестованного в 2012 году, подлежащего дальнейшей реализации, составила около 757 418 млн рублей. Самую большую часть имущества переданного на реализацию в текущем году составляют объекты недвижимости и земельные участки в денежном исчислении. Помимо этого аресты накладывались на бытовую технику, автомобили, мебель и даже домашних животных.
Все арестованное имущество передается судебными приставами для реализации в территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Тюменской области.