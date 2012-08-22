За долги банку арестовали земельный участок и продадут его на торгах

Арест имущества заключается в его описи, денежных средств и объявлении запрета распоряжаться ими. Он происходит по решению суда и применяется при исполнении судебных решений в качестве меры по обеспечению иска. Арест влечет за собой ограничение в правах на имущество и подвергнуться ему может любое имущество граждан, за исключением того, которое составляет предметы первой необходимости.