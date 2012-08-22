Семейная пара совершала фиктивные сделки на рынке недвижимости и похищала деньги граждан

Кроме того, в августе 2011 года Владимир Федоренко в Тюменском районе похитил у женщины 50 тысяч рублей за посредничество в трудоустройстве ее дочери в несуществующей фирме. А в октябре 2011 года все в том же Тюменском районе похитил у мужчины 30 тысяч рублей за подключение газоснабжения для отопления дома, которое не производил.