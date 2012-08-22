Семейная пара совершала фиктивные сделки на рынке недвижимости и похищала деньги граждан

С помощью фиктивных документов о покупке «доли» в строящемся доме семейная пара похищала средства граждан. Теперь они обвиняются в мошенничестве. Дело направлено в суд.
40-летний Владимир и 24-летняя Консуэлла Федоренко придумали доходный мошеннический бизнес – они проводили фиктивные сделки с жильем, а также обманывали частных лиц в других сферах.
С 26 августа 2010 года по 30 декабря 2011 года семейная пара, путем составления фиктивных документов о покупке и долевом строительстве квартир в Тюмени и совершения фиктивных сделок с недвижимостью в Тюменском районе, похитила у 6 граждан более 7 млн рублей. И у двух граждан два жилых дома стоимостью почти 13,7 млн рублей.
Кроме того, в августе 2011 года Владимир Федоренко в Тюменском районе похитил у женщины 50 тысяч рублей за посредничество в трудоустройстве ее дочери в несуществующей фирме. А в октябре 2011 года все в том же Тюменском районе похитил у мужчины 30 тысяч рублей за подключение газоснабжения для отопления дома, которое не производил.
В нынешнем январе деятельность криминальной пары была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 11 января Владимир Федоренко был задержан и заключен под стражу. Отметим, что обвиняемый уже был осужден за аналогичные преступления в 2006 году и приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, после условно досрочного освобождения в марте 2010 года на путь исправления не встал и продолжил заниматься преступной деятельностью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В отношении его супруги избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Владимиру и Консуэлле Федоренко предъявлено обвинение по ст. 159 (мошенничество) и ч.3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.