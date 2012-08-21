Получить квартиру девушке помогла прокуратура

Так, прокуратура Центрального округа Тюмени по жалобе сироты провела проверку и выявила факты несоблюдения ее жилищных прав.
Было установлено, что в 1996 году в Ишиме в сложной жизненной ситуации оказалась 8-летняя девочка, ее родителей лишили родительских прав. В 2001 году ее поставили в очередь на внеочередное получение жилья, но жилое помещение так и не предоставили. В январе 2011 года девушка переехала на постоянное место жительства в Тюмень, где ее вновь поставили на учет, но жилье так и не предоставили.
В соответствии с действующим законодательством местные органы власти должны во внеочередном порядке обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому прокуратура предъявила в Центральный районный суд Тюмени в интересах сироты иск об обеспечении ее жильем. Иск удовлетворен в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе 2012 года Правительство Тюменской области предоставило сироте однокомнатную благоустроенную квартиру в новом доме.
Прокуратура готова оказать помощь и другим детям-сиротам, состоящим на учете и не получившим до сих пор жилье.