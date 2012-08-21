Получить квартиру девушке помогла прокуратура

Было установлено, что в 1996 году в Ишиме в сложной жизненной ситуации оказалась 8-летняя девочка, ее родителей лишили родительских прав. В 2001 году ее поставили в очередь на внеочередное получение жилья, но жилое помещение так и не предоставили. В январе 2011 года девушка переехала на постоянное место жительства в Тюмень, где ее вновь поставили на учет, но жилье так и не предоставили.