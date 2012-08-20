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Прямая линия по ипотеке

20 августа 2012, 13:41
О государственной регистрации ипотеки расскажут на прямой телефонной линии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

«Обеспечение установленного порядка государственной регистрации ипотеки» - так звучит название мероприятия, в рамках которого на вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации ипотеки Управления Татьяна Леонидовна Коклягина.

Жители региона узнают о порядке проведения государственной регистрации ипотеки, о том, что входит в пакет документов, необходимых для регистрации ипотеки, а также смогут уточнить порядок прекращения обременения.

Прямая телефонная линия состоится 23 августа 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, сообщает ведомство.

#Новости#Тюменский росреестр#ВК Тюмень#Ипотека#Недвижимость#Женя#Общество
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