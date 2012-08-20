Прямая линия по ипотеке

«Обеспечение установленного порядка государственной регистрации ипотеки» - так звучит название мероприятия, в рамках которого на вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации ипотеки Управления Татьяна Леонидовна Коклягина.
Жители региона узнают о порядке проведения государственной регистрации ипотеки, о том, что входит в пакет документов, необходимых для регистрации ипотеки, а также смогут уточнить порядок прекращения обременения.
Прямая телефонная линия состоится 23 августа 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, сообщает ведомство.