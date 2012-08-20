Для 700 дольщиков Тюмени покупка квартиры обернулась проблемой

Прокуратура Ленинского округа Тюмени выяснила, что фирма ОАО «ИФСК «Домостроитель», выдавая себя за застройщика, похитила денежные средства участника долевого строительства в сумме 200 тысяч рублей, внесенные в качестве предоплаты на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу г. Тюмень, ул. Льва Толстого. Земельный участок по данному адресу был предоставлен другой компании для строительства «гаража – стоянки». Указанные материалы проверки прокуратура области направила в УМВД России по Тюменской области, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).