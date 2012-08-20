Для 700 дольщиков Тюмени покупка квартиры обернулась проблемой

За 8 месяцев 2012 года тюменские прокуроры выявили почти 60 нарушений закона в долевом строительстве. Из 228 многоэтажек, строящихся с привлечением средств дольщиков, 10 домов – проблемные, поскольку строительство их приостановлено.
По информации прокуратуры Тюменской области, к августу 2012 года возобновлено приостановленное на начало текущего года строительство 5 многоквартирных домов.
Прокуратурой выявлен 28-квартирный дом улучшенной планировки по проезду Юганский, который был построен ООО «Производственно – строительный модуль» на земельном участке, предоставленном для строительства торгово-гостиничного здания, но не был введен в эксплуатацию в установленном законом порядке. Несмотря на это, в нем проживают граждане. Областная прокуратура внесла представление Губернатору области об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Прокурорами систематически выявляются факты нарушений закона, связанные с привлечением для строительства средств граждан до государственной регистрации договоров долевого участия. По выявленным нарушениям к административной ответственности, в том числе по результатам деятельности органа контроля привлечено 30 лиц, с которых взыскана общая сумма штрафа более 2 млн рублей.
Прокуратура Ленинского округа Тюмени выяснила, что фирма ОАО «ИФСК «Домостроитель», выдавая себя за застройщика, похитила денежные средства участника долевого строительства в сумме 200 тысяч рублей, внесенные в качестве предоплаты на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу г. Тюмень, ул. Льва Толстого. Земельный участок по данному адресу был предоставлен другой компании для строительства «гаража – стоянки». Указанные материалы проверки прокуратура области направила в УМВД России по Тюменской области, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Всего за прошедший период года выявлено более 60 нарушений в сфере долевого строительства. Для их устранения внесено 43 представления, возбуждено 6 административных дел, объявлено 5 предостережений, в суд направлено 6 заявлений, сообщает пресс-служба прокуратуры ТО. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 27 должностных лиц. Правоохранительными органами с начала года возбуждено 7 уголовных дел.
Следует отметить, что работу по обеспечению прав дольщиков прокуратура Тюменской области ведет в тесном взаимодействии с Правительством области. Итог работы - это защита прав более 700 участников долевого строительства.